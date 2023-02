Luftverkehr Luftverkehrsindustrie fürchtet Luftraum-Engpässe im Frühsommer

Das größte Wachstum werde an den Drehkreuzen Frankfurt und München stattfinden, prognostiziert der Branchenverband BDL.

Berlin, Frankfurt Im Frühsommer könnten größere Beschränkungen im deutschen Luftraum zu Verspätungen führen, sagt die Luftfahrtindustrie. Neben dem Ukraine-Krieg nannte der Branchenverband BDL am Mittwoch das geplante Manöver „Air Defender 2023“, an dem im Juni bis zu 200 Kampfjets verschiedener Nato-Partner teilnehmen sollen. Der Verband sprach sich dafür aus, die Auswirkungen der Großübung auf den „ohnehin hochbelasteten deutschen Luftraum“ auf ein Minimum zu reduzieren.

Der Luftverkehr in Deutschland nähert sich in diesem Jahr weiter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Krise an, wächst aber nach Prognose des BDL langsamer als in anderen europäischen Ländern.

Das Angebot an Sitzplätzen werde im Sommer hierzulande auf 85 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 steigen nach 75 Prozent im Vorjahr, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Mittwoch mit.

Im übrigen Europa sei ein Angebot von 98 Prozent nach 87 Prozent geplant. Grund sei vor allem der Rückzug einiger europäischer Airlines vom deutschen Markt, was diese mit hohen Standortkosten durch Steuern und Gebühren begründeten. So dünnte Ryanair zum Beispiel den Flugplan am Flughafen BER aus.

Das Angebot an Passagierflügen auf Interkontinental- und Europastrecken wird nach Schätzung des BDL im Gesamtjahr in Deutschland 88 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen.

Das größte Wachstum werde an den Drehkreuzen Frankfurt und München stattfinden sowie an einigen Flughäfen wie Dortmund und Nürnberg, wo Direktfluggesellschaften ihr Angebot ausgebaut haben. Dagegen werde sich das Angebot an den mittelgroßen Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Stuttgart unterdurchschnittlich erholen.

Personal weiter knapp

Ein erneutes Abfertigungschaos wollen Flughäfen und Airlines möglichst vermeiden. Die Branche bereite sich seit Monaten intensiv auf die Reisesaison vor, versicherte der BDL-Präsident und Münchener Flughafenchef Jost Lammers. Man habe die Optimierung der Prozesse beim Check-in, bei der Flugzeugabfertigung, Gepäcknachverfolgung sowie bei der „herausfordernden“ Personalrekrutierung auf den Weg gebracht.

Es scheint weiterhin an Arbeitskräften zu mangeln. Der Verband sprach sich für eine erleichterte Anwerbung in Staaten außerhalb der EU aus. Das geplante Arbeitskräftezuwanderungsgesetz gehe zwar in die richtige Richtung, brauche aber noch Zeit.

Bis dahin benötige man kurzfristig wirkende Genehmigungen mit geringeren bürokratischen Hürden, sagte Lammers. Im vergangenen Jahr war ein Versuch über eine Sondergenehmigung im Sande verlaufen, aus der Türkei kurzfristig tausende Arbeitskräfte anzuwerben.

Dank der Aufhebung von Corona-Reisebeschränkungen war die Passagierzahl an deutschen Flughäfen 2022 mit knapp 165 Millionen mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das waren 66 Prozent im Vergleich zu 2019. Deutsche Airlines wie Lufthansa, Condor und TUIfly beförderten rund 112 Millionen Fluggäste, ein Plus von 114 Prozent.

