Luftverkehr Störung bei Flugsicherheit legt Schweizer Flughäfen lahm – Luftraum gesperrt

Ein technischer Defekt sorgt offenbar dafür, dass in der Schweiz derzeit kein Flugverkehr möglich ist. Wie lange die Störung andauert, ist unklar.

Zürich Der Schweizer Luftraum ist am Mittwochmorgen für Verkehrsflugzeuge gesperrt worden. Wegen eines technischen Problems bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide sind Starts und Landungen am Flughafen Zürich am Mittwoch bis auf weiteres gestoppt worden.

Die Dauer der Unterbrechung des Flugbetriebs sei unklar, wie ein Sprecher des größten Flughafen des Landes sagte.

Dem Sprecher zufolge sind auch andere Schweizer Airports von dem Problem betroffen. Der Flughafen Genf teilte auf Twitter mit, dass bis 8.00 Uhr keine Starts und Landungen möglich seien.

In Zürich, Genf und Basel stauen sich nach Daten des Online-Dienstes Flightradar24 derzeit zahlreiche Maschinen.

