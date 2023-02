Luxusbranche Pharrell Williams folgt Virgil Abloh als Kreativchef bei Louis Vuitton nach

Paris Das Luxus-Label Louis Vuitton hat mehr als ein Jahr nach dessen Tod einen Nachfolger für die Modeikone Virgil Abloh gefunden. Das französische Modehaus setzt für den Posten des leitenden Kreativdesigners der Männerkollektion auf absolute Prominenz: Die Geschicke leitet künftig Musikproduzent und Unternehmer Pharrell Williams.

Der 49-Jährige ist Pop- und Weltstar, und wird in der Szene seit Jahren für seine Zusammenarbeit mit der Luxusmarkenwelt gefeiert. Die Frage, wer auf Abloh folgen könnte, hat die Modewelt seit Monaten beschäftigt.

Abloh galt bis zu seinem überraschenden Tod als Visionär, das „Time“-Magazin zählte ihn zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Und er verlieh Louis Vuitton eine Aura, die dem Luxusmodehersteller lange fehlte: Coolness.

Williams’ Berufung soll nun für einen ähnlichen Hype sorgen, der 2018 durch die Berufung Ablohs zum Chefdesigner entstanden ist. Der Superstar soll schon im Juni seine erste Kollektion bei den traditionsreichen Männermodeschauen in Paris vorstellen. Pharrells internationale Strahlkraft ist dabei für die Marke von besonderer Bedeutung.

Die Wahl fiel auch auf ihn, weil er für Louis Vuitton kein Unbekannter ist. Er hatte schon 2004 und 2008 mit dem Modehaus zusammengearbeitet, eine Brillenlinie und eine Schmuckkollektion inspiriert. Williams ist gut in der Modewelt vernetzt, kannte etwa Karl Lagerfeld gut und hat mit ihm für Chanel gewirkt. 2014 war er für Adidas aktiv – was ihn mit dem ebenfalls aus der Hip-Hop-Kultur kommenden, aber inzwischen sehr streitbaren Superstar Kanye West verbindet.

Schon Off-White-Macher Virgil Abloh sollte die junge Zielgruppe ansprechen

„Pharrells kreative Vision über die Mode hinaus wird Louis Vuitton ohne Zweifel zu einem neuen, aufregenden Kapitel führen“, sagte der erst vor Kurzem ernannte Louis-Vuitton-Chef Pietro Beccari. Der Musiker passe zum Image von Louis Vuitton, weil er „die Grenzen zwischen verschiedenen Welten sprengt“.

Williams ist ein Multitalent, tritt vor allem als Musikproduzent und Hip-Hop-Künstler in Erscheinung und gilt als einer der Größten zeitgenössischer Popkultur. Als Produzent und Sänger zeichnet er für einige der erfolgreichsten Songs aller Zeiten verantwortlich, darunter sein eigener Hit „Happy“.

Daneben verfolgt er bereits seit 2005 aber eine eigene Streetwear-Modemarke namens Billionaire Boys Club. Das Label avancierte zur Kultmarke jüngerer Generationen. Für eine alteingesessene Marke wie Louis Vuitton ist das im Kampf um junge Zielgruppen Gold wert.

Williams bringt ebenfalls eine Kosmetiklinie heraus und unterhält gute Beziehungen in die Kunstwelt. Er weiß, wie man zwischen verschiedenen kreativen Bereichen Brücken baut. Die französische Presse beschreibt ihn als „Tausendsassa“. Vorgänger Abloh war aufgrund des Erfolgs seiner Modemarke Off White zu Louis Vuitton gelangt. Williams’ Wahl entspricht der Strategie des Luxusunternehmens, zunehmend mit bekannten Persönlichkeiten zu arbeiten.

Pharrell vernetzt mit Madonna, Beyoncé, Jay-Z

Pharrell, im US-Südstaat Virginia geboren, begann schon in der Schule mit Hip-Hop. Etwas später versuchte er sich auch als Schmuckdesigner. Dann führte ihn der Weg mehr in die Musik, er produzierte unter anderem für Britney Spears, Justin Timberlake, Madonna, Beyoncé und Daft Punk, sang mit Jay-Z und arbeitete mit Kanye West zusammen.

Mit Williams enden auch die Spekulationen um die Nachfolge Virgil Ablohs. Zuletzt waren dafür einige talentierte Nachwuchsdesigner im Gespräch. Louis Vuitton wählt damit einen anderen Weg als die Kering-Konkurrenz Gucci, die kürzlich den eher unbekannten italienischen Designer Sabato de Sarno als Kreativdirektor ernannte. Die Strategie ist weniger öffentlichkeitswirksam, ermöglicht allerdings auch ein leises Herantasten außerhalb des großen Rampenlichts.

Besucher von Modeschauen müssen sich dabei an kein neues Gesicht gewöhnen. Williams, der ein Freund von Virgil Abloh war, kam zu zahlreichen Shows bei Louis Vuitton und saß dort in der ersten Reihe, auch mal neben Kanye West. Die Ernennung birgt ein gewisses Risiko, hat Pharrell doch noch nie eine Kollektion vollständig allein kreiert. Bei Louis Vuitton steht ihm aber reichlich fachliche Hilfe zur Seite.

Der prominente Designer soll aber vor allem eines: prominente Kooperationspartner und Kunden anziehen. Viele Stars äußerten sich schon begeistert über die Wahl, darunter Justin Timberlake und Heidi Klum.

Pharrell selbst trägt gern Chanel, aber auch die inzwischen mit designerischem Ernst gestaltete Streetwear. Schwer zu sagen ist noch, in welche Richtung die Männermode bei Louis Vuitton unter ihm gehen könnte. In der letzten Zeit scheint der Trend in der Modewelt weg von Streetwear wieder mehr hin zum schicken Minimalismus zu gehen. Aber wenn Williams in seiner Karriere eines bewiesen hat, dann ein Gespür für Trends.

