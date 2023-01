Luxuskonzern LVMH-Chef Arnault macht Tochter Delphine zur Dior-Chefin und regelt weiter seine Nachfolge

Paris Bernard Arnault und seine Tochter Delphine Arnault verstehen sich bestens. Das lässt sich bei den Pariser Modenschauen beobachten. Die 47-jährige Französin begleitet den 73-jährigen Vater häufig zu den Schauen seines Luxuskonzerns LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), zu dem 75 Marken gehören, unter anderem Louis Vuitton, Dior und Champagner Moët & Chandon.

Nun macht Arnault seine Tochter zur Dior-Chefin und regelt weiter seine Nachfolge. Der LVMH-Konzern teilte am Mittwoch mit, dass Delphine Arnault Dior leiten soll. Arnault ist nicht nur Chef, sondern auch Miteigentümer von LVMH. Seine Familie hält rund 47 Prozent Anteile am Konzern. Kürzlich wurde Arnault laut „Forbes“ der reichste Mann der Welt vor Tesla-Chef Elon Musk.

Mit der Ernennung seiner Tochter, das älteste seiner fünf Kinder, festigt Arnault weiter die Position der Familie. Vorher hatte Arnault schon seinen ältesten Sohn Antoine (45) als Leiter der Familienholding ernannt. Delphines Vorgänger Pietro Beccari wird Chef von Louis Vuitton. Bei Dior stehen nun zwei Frauen in Verantwortung, Arnault und die italienische Designerin Maria Grazia Chiuri, die seit 2016 dabei und die erste Frau auf diesem Posten ist.

Delphine Arnault ist seit 2003 im Vorstand von Louis Vuitton, seit 2013 Vizechefin und war vorher zwölf Jahre bei Dior, zuletzt als Vizechefin. Sie kennt die Marke bestens und gilt in Unternehmenskreisen als erfahren. „Die Ernennungen sind ein Zeichen des Vertrauens und des Willens, ein Gleichgewicht zwischen Persönlichkeiten von außen und Mitgliedern der Familie Arnault zu respektieren“, erklärte Arnaud Cadart, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter Flornoy gegenüber französischen Medien.

Delphine Arnault hat ein Diplom der renommierten Wirtschaftshochschule EDHEC und der London School of Economics, sie war auch Beraterin bei McKinsey. Sie ist geschäftstüchtig wie der Vater, der sein Vermögen mit Luxusmarken in zehn Jahren mehr als versechsfacht hat.

Wenn mein Vater eine Reifenfirma leiten würde, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Delphine Arnault, neue Dior-Chefin

Ihr Vater schwärmt über sie: „Die Ernennung von Delphine bedeutet Kontinuität von Exzellenz in der Mode und bei Lederwaren.“ Sie habe bei Louis Vuitton für Rekorde gesorgt. „Ihr scharfer Blick und ihre unvergleichliche Erfahrung sind wichtige Trümpfe bei der weiteren Entwicklung von Christian Dior.“

Die neue „Miss Dior“ hat einen diskreten Charme, zieht eher im Hintergrund die Fäden und hält an dem französischen Leitspruch fest: „Um glücklich zu leben, lebt man versteckt.“ Sie konzentriere sich lieber auf ihre Arbeit und rede nur, wenn sie was zu sagen habe, erklärte Delphine Arnault einmal. Sie liebt Mode und ist froh, dass ihr Vater im Luxusbereich ist: „Wenn mein Vater eine Reifenfirma leiten würde, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte.“ Außer der Mode interessiert sie sich für Kunst, auch eine Leidenschaft des Vaters.

Delphine ist seit 2010 mit dem Tech-Milliardär Xavier Niel liiert, mit dem sie eine zehnjährige Tochter hat. Außerdem ist sie eine gute Bekannte von Präsident Emmanuel Macron, dessen Frau Brigitte auf die Marke Louis Vuitton schwört.

Bei der letzten Fashion Week von Louis Vuitton im Oktober erschien Charlene von Monaco als Gast und saß in der ersten Reihe neben Bernard Arnault. Nun muss Delphine bei Dior für Zulauf von Prominenten sorgen. Doch das dürfte nicht schwerfallen, seit Jahren hat die Marke treue Anhänger, die für sie werben. Darunter sind Charlize Theron, Natalie Portman, Kate Moss und Marion Cotillard.

Dior, eine einst verstaubte Marke, hat ihr Vater wieder aufpoliert, und mittlerweile ist sie das Herzstück der Gruppe. Schon im Jahr 1984 kaufte Arnault den schwächelnden Textilkonzern Boussac Saint-Frères, zu dem Dior gehörte. Damit begann das Luxusgeschäft. Louis Vuitton und Dior gelten heute als strategisch wichtig für das Wachstum. Die Sparte Mode und Lederwaren macht fast die Hälfte des Umsatzes von LVMH aus, der keine Finanzergebnisse der einzelnen Marken veröffentlicht.

Noch hat Arnault aber keine Regelung für die Nachfolge im Gesamtkonzern gefunden. Dazu gehören auch Tiffany, Givenchy, Bulgari oder Fendi. Schon seit Jahren installiert er seine fünf Kinder bei LVMH, damit sie sein Werk weiterführen. Delphine und Antoine stammen aus der ersten Ehe, aus der zweiten Ehe mit der Pianistin Hélène Mercier-Arnault hat er noch drei Söhne. Auch diese haben Positionen im Unternehmen.

Alexandre (30) ist Chef der Schmuckmarke Tiffany, Frédéric (28) beim Uhrenkonzern TAG Heuer. Jean (24) leitet Marketing und Produktentwicklung für die Uhrensparte von Louis Vuitton. Etwas Zeit hat Arnault noch, er will bis zum 80. Geburtstag Chef bleiben.

