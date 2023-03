Luxusuhren Wie die Schweizer Uhrenindustrie ihren Erfolg aufrechterhält

Rolex-Uhren auf der „Watches and Wonders“-Messe in Genf

Genf Von Krise keine Spur: Cyrille Vigneron kann trotz Inflation und Bankenkrise kein Abklingen der Nachfrage nach Luxusuhren erkennen. Der Manager ist beim Luxusgüterriesen Richemont verantwortlich für die Schmuck- und Uhrenmarke Cartier. „Alle unsere Manufakturen haben Wartelisten“, sagte Vigneron am Rande der Genfer Uhrenmesse „Watches and Wonders“.

Auf besonders beliebte Modelle, etwa Cartiers „Crash Watch“, deren deformiertes Gehäuse einem Gemälde von Salvador Dalí entstammen könnte, müssen Kunden rund drei Jahre warten – oder Preise von mindestens 150.000 Euro auf dem Sekundärmarkt bezahlen. Der Cartier-CEO bestätigt: „Auch an den Auktionsmärkten sehen wir hohe Nachfrage nach unseren Produkten.“

Ähnlich schätzt Stefan Sebök, Co-Gründer des Online-Uhrenhändlers Horando, den Markt ein. Zwar schränkt er ein: „Gewisse Mondpreise wie zu Anfang 2022 werden nicht mehr bezahlt.“ Besonders gefragte Uhren von Luxusmarken wie Rolex oder Patek Philippe hatten sich vollständig von ihren Listenpreisen abgekoppelt.

Zwischen Anfang 2021 und Sommer 2022 hatten sie sich um teils mehr als 100 Prozent verteuert, wie die US-Bank Morgan Stanley in ihrem Uhrenmarkt-Report schreibt. Nach einem kurzen Knick gehe es aber nun wieder aufwärts, beobachtet Sebök. „Seit Februar 2023 können wir eine wieder steigende Nachfrage verzeichnen.“

Die spekulativen Übertreibungen des Marktes ähneln dabei denen von Kryptowährungen oder Meme-Stocks, also Aktien, bei denen sich Hunderttausende Kleinanleger auf sozialen Medien verabreden, um den Kurs in die Höhe zu treiben.

So hat etwa der Uhrenhändler Horando kürzlich eine Kaufeinschätzung für eine Privatbank abgegeben. Die Bank wollte für einen Kunden den Ankauf einer Patek Philippe für rund 500.000 Euro finanzieren – der Preis auf dem Zweitmarkt betrug rund 800.000.

Besonders wertstabil sind neben Rolex die drei berühmten Schweizer Manufakturen: Audemars Piguet, Patek Philippe und Vacheron Constantin. Uhrenhändler Sebök sagt: „Kunden legen großen Wert auf Wertstabilität. Die Historie einer Marke ist sehr wichtig.“

Die Marken bedienen diese Nachfrage, indem sie vor allem etablierte Modelle mit langer Historie in neuen Variationen auf den Markt bringen. Vacheron Constantin hat in diesem Jahr beispielsweise die Sportuhr Overseas mit einer sogenannten retrograden, also sich zurücksetzenden Datumsanzeige auf den Markt gebracht. Das ist eine Komplikation, die bislang nur bei den klassischen Uhrenmodellen verfügbar war.

Extreme Preise für Luxusuhren: Hersteller verknappen Produktion

Rolex wiederum präsentiert als Neuheit eine Variante des erstmals vor 60 Jahren veröffentlichten Modells Daytona. „Rolex hat es geschafft, einen extremen Hype rund um ihre Uhren zu kreieren“, sagt Sebök. „Das Unternehmen hat die Produktion künstlich verknappt. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage immens hoch.“ Das treibt den Preis.

Für die Uhrenindustrie zahlt sich ein Strategieschwenk aus, den sie nach der Finanzkrise 2008 eingelegt hat. Diese hatte auch die erfolgsverwöhnten Schweizer Marken hart getroffen – oder wie es der Chef des Luxusgüterkonzerns Richemont, Jérôme Lambert, ausdrückt: „Wir haben es gerade so geschafft, ohne Entlassungen auszukommen.“

In der Folge hat das Luxuskonglomerat, zu dem etwa Cartier und Vacheron Constantin gehören, die Zwischenhändler weitgehend ausgeschaltet. 75 Prozent der Uhren verkauft Richemont direkt an den Endkunden, etwa über Markenshops. So lasse sich die „wahre Nachfrage“ leichter erfassen, erläutert Lambert.

Das hat aber auch einen anderen Vorteil: Durch die Steuerung der Lagerbestände kann das Unternehmen den Markt künstlich verknappen. Bei nachlassender Nachfrage kaufe die Uhrenmarke beispielsweise eigene Bestände auf, erklärt Lambert. Gleichzeitig befeuern Influencer und Markenbotschafter in sozialen Medien den Hype.

So ist den Schweizer Top-Marken ein Kunststück gelungen. Früher stiegen und fielen die Uhrenpreise im Einklang mit dem US-Aktienmarkt. Diese Abhängigkeit hat die Industrie zumindest teilweise durchbrochen: „Die Uhrenpreise spiegeln noch nicht den jüngsten Rückgang der Aktienindizes wider“, sagt der Richemont-Chef.

