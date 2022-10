Maria del Dado Alonso Sanchez Ehemalige Amazon-Managerin soll Berlin Brands Group aus der Krise führen

Das E-Commerce-Unternehmen spürt nach aggressivem Wachstum die Flaute im Onlinehandel. Um neue Impulse zu setzen, baut der Gründer jetzt die Führungsmannschaft um.

Die Managerin bringt Erfahrung bei der Integration zugekaufter Firmen mit. (Foto: Maria del Dado Alonso Sanchez) Maria del Dado Alonso Sanchez

Düsseldorf Die E-Commerce-Holding Berlin Brands Group (BBG) reagiert auf die Krise im Onlinehandel mit einem Umbau des Führungsteams. Die ehemalige Amazon-Managerin Maria del Dado Alonso Sanchez soll als neue Finanzchefin das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren rasant gewachsen war, wieder profitabler machen. Das teilte die BBG am Dienstag mit. Der bisherige Finanzchef Henrik Haenecke hat das Unternehmen verlassen.

Gründer Peter Chaljawsky hat in nur 17 Jahren ein Unternehmen mit zehn Standorten in fünf Ländern und einem Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro aufgebaut. Er vertreibt selbst entwickelte Produkte online unter Marken wie Klarstein, Blumfeldt oder Auna. In jüngster Zeit hat BBG auch zahlreiche Markenhändler aufgekauft, die mit dem Verkauf über Amazon groß geworden waren.