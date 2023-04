Maschinenraum Alternative zum Silicon Valley: Deutsche Familienunternehmen verbünden sich mit Venture-Capital-Unternehmen

Innovationszentrum Maschinenraum in Berlin

Düsseldorf Das Berliner Mittelstandsnetzwerk Maschinenraum verbündet sich mit neun der wichtigsten deutschen Risikokapitalgesellschaften. Das Netzwerk will dadurch eine Plattform bieten, auf der sich Start-ups noch enger mit Familienunternehmen austauschen können. Zugleich sollen damit Innovationen im Mittelstand gefördert werden.

„Für Mittelständler ist es extrem schwierig, den Überblick über die Start-up-Szene zu behalten“, sagt Tobias Rappers, Co-Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Handelsblatt. „Mit der Kooperation bekommen sie leichteren Zugang zu guten Start-ups, die passgenau für ihren Bedarf sind.“

Partner der Kooperation sind die Venture-Capital(VC)-Unternehmen Capnamic, Earlybird, Headline, High-Tech Gründerfonds, La Famiglia, Lakestar, Project A und VSquared, wie das Handelsblatt vorab erfuhr. Zusammen sind sie an mehr als 1100 Start-ups beteiligt, darunter 40 Einhörner, also Unternehmen, die mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet werden.

„Starke Partnerschaften zwischen dem deutschen Mittelstand und Start-ups sind ein wichtiger Hebel, um Deutschlands Wachstumsmöglichkeiten und Innovationspotenzial voll auszuschöpfen“, betont Mathias Haniel, Partner bei Lakestar. „Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir eine robustere und nachhaltigere Zukunft für alle schaffen“, hofft Christian Miele, General Partner bei Headline.

Der Maschinenraum wurde 2019 auf Initiative des Heizungsbauers Viessmann gegründet. Er betreibt ein Co-Working-Space und Innovations-Hub in einer alten Schuhfabrik im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Dort tauschen sich die Mitarbeiter von mittlerweile rund 70 Familienunternehmen aus, um sich gegenseitig bei der digitalen Transformation zu unterstützen.

Die Familienunternehmen setzen große Hoffnungen in den stärkeren Austausch mit den Risikokapitalgebern und den Start-ups, an denen sie beteiligt sind. „Wir sind hocherfreut, dass diese Kooperation zustande gekommen ist“, sagt Matthias Friese, Managing Partner von Xpress Ventures, dem Handelsblatt. Xpress Ventures ist ein Tochterunternehmen des Logistikers Fiege, das für den Mittelständler den Kontakt in die Start-up-Szene hält und selber neue digitale Unternehmen aufbaut.

Der Leiter von XPress Ventures arbeitet eng mit dem Maschinenraum-Geschäftsführer zusammen. (Foto: Xpress Ventures) Matthias Friese (links) mit Tobias Rappers

„Nicht jedes Familienunternehmen hat die Möglichkeit und das Kapital, den Kontakt zu den Venture-Capital-Unternehmen selbst zu organisieren“, erklärt Friese, der früher selbst als Seriengründer aktiv war. „Für die ist diese Kooperation ein riesiger Mehrwert.“ Viele Mittelständler hätten allein nicht die Möglichkeit, so radikal in Innovationen zu investieren, wie es benötigt würde.

Der Maschinenraum bietet nicht nur Co-Working-Space, auf dem etliche der beteiligten Familienunternehmen sogar ihre Digitaleinheiten untergebracht haben. Herzstück der Arbeit sind bis zu 200 virtuelle Austauschformate pro Jahr, in denen sich die Mitarbeiter der Partner auf Arbeitsebene vernetzen und ihre Erfahrungen beim digitalen Umbau teilen können. „Viele Mittelständler beschreiten einen ähnlichen Weg wie wir, und da können wir voneinander lernen“, beschrieb Viessmann-Juniorchef Max Viessmann das Motiv für die Gründung des Maschinenraums.

Start-ups können ihre Ideen von Mittelständlern beurteilen lassen

Mit dem starken Fokus auf den Erfahrungsaustausch zwischen Familienunternehmen unterscheidet sich der Maschinenraum von anderen ähnlichen Zentren, in denen es häufig primär um den Zugang zu Start-ups und die Gründung von jungen Unternehmen geht. Jüngstes Beispiel dafür ist das Gründerzentrum „FamilienunternehmerTUM“, das die Investorin Susanne Klatten zusammen mit dem gemeinnützigen Gründerzentrum UnternehmerTUM in München ins Leben gerufen hat.

>> Lesen Sie auch: Susanne Klatten startet Gründerzentrum für den Mittelstand

In die Austauschformate des Maschinenraums sollen künftig die VCs und ihre Beteiligungsunternehmen eingebunden werden. „Wir wissen genau, was die Probleme der Familienunternehmen sind, und können die Venture-Capital-Unternehmen ganz gezielt ansprechen, ob ihre Beteiligungsunternehmen da Lösungen haben, die sie im Maschinenraum präsentieren können“, sagt Maschinenraum-Geschäftsführer Rappers. „Wir können dann die richtigen Gesprächspartner zusammenbringen.“

Für Jeanette zu Fürstenberg, Gründungspartnerin von La Famiglia, ist der Zusammenschluss mit dem Maschinenraum eine „natürliche Weiterentwicklung unserer Mission, Innovationen im deutschen Mittelstand und darüber hinaus zu fördern“. Brücken zwischen Mittelstand und Gründerszene zu bauen sei schon immer Teil der DNA von La Famiglia gewesen.

Für Company-Builder Friese ist es gar eine „Symbiose“, wie er betont. In diesem Dreieck könnten sich Start-ups „in beiden Welten bedienen und die Vorteile nutzen, die enge Kontakte zu den Familienunternehmen ihnen bringen und gleichzeitig Innovation in den Mittelstand tragen“.

Geplant ist es deshalb auch, dass die Beteiligungsunternehmen der VCs ihre Ideen von den Familienunternehmen im Maschinenraum beurteilen lassen können. So bekommen sie früher eine Einschätzung dafür, ob sich ihre neuen Geschäftsmodelle auch tatsächlich in der Praxis bewähren könnten.

Auch Vermittlung von Beteiligungen an Start-ups geplant

Das soll dann im Idealfall auch zu finanziellen Beteiligungen führen. „Perspektivisch könnten wir für die Familienunternehmen Co-Investments in für sie interessante Start-ups vermitteln“, erklärt Maschinenraum-Geschäftsführer Rappers. Auch für die Venture-Capital-Unternehmen könne es interessant sein, Familienunternehmen als strategische Investoren in eine Finanzierungsrunde zu holen.

Das macht auch aus Sicht von Fiege-Manager Friese Sinn. „Mit einer Minderheitsbeteiligung können Familienunternehmen schon in der Frühphase bei interessanten Start-ups den Fuß in die Tür bekommen“, sagt er. Doch dies bedeute ein hohes Risiko, das Mittelständler oft nicht eingehen wollten. „Deshalb ist es sinnvoll, diese Risikobewertung den Venture-Capital-Unternehmen zu überlassen, die einen besseren Blick darauf haben“, so Friese.

>> Lesen Sie auch: Was Jeanette zu Fürstenberg zur Investorin des Jahres macht

Letztlich geht es allen Beteiligten auch darum, den Innovationsstandort Deutschland zu stärken und so vielleicht eine europäische Alternative zu Tech-Clustern wie dem Silicon Valley zu bieten. Denn oft ist es so, dass hoffnungsvolle Start-ups von ausländischen Investoren übernommen werden, entweder weil ihr Potenzial in Deutschland zu spät erkannt wird oder weil hierzulande kein Kapital für sie zur Verfügung steht.

Zwar stehen die neun an der neuen Kooperation beteiligten VCs zusammen für ein Investmentvolumen von mehr als 7,5 Milliarden Euro. Doch zusammen mit den Mittelständlern könnten sie den Weg der Gründer noch besser begleiten. „Familienunternehmen sind mit ihren schnellen Entscheidungswegen ideale Partner für Start-ups“, sagt Klaus Lehmann, Partner beim High-Tech Gründerfonds.

„Das macht absolut Sinn, um zu verhindern, dass andere Länder mit großem Kapital in unsere Märkte investieren und Modelle mit großem Potenzial aufkaufen“, sagt auch Company-Builder Friese. „Auf diese Weise kann es vielleicht gelingen, potenzielle Einhörner in Deutschland zu halten.“

Mehr: Diese elf deutschen Start-ups könnten künftig zum Einhorn werden