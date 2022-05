Matthias Rucker Ein Ultraläufer soll Sportscheck wieder auf Tempo bringen

Seitdem der Sporthändler zur Gruppe von René Benko gehört, setzt er sich ehrgeizige Ziele: Unter dem neuen Chef Matthias Rucker investiert er ins Filialnetz und die digitale Plattform.

Der Sportscheck-Chef hat in seinen ersten 100 Tagen im Amt alle 34 Filialen besucht. (Foto: SportScheck) Matthias Rucker

Düsseldorf, München Nach seinem Start als Chef von Sportscheck im vergangenen Oktober war Matthias Rucker erst mal viel unterwegs. In seinen ersten 100 Tagen hat er sämtliche 34 Filialen besucht. Der Tag begann jeweils mit einer Joggingrunde mit der Belegschaft, dann folgten intensive Gespräche auf der Verkaufsfläche. In der Regel machte er dann noch einen Spaziergang durch die Nachbarschaft, um zu sehen, was die Konkurrenz vor Ort so macht.

Rucker hat nicht viel Zeit zu verlieren. Denn er muss eine doppelte Herausforderung bewältigen: Er muss nicht nur den führenden deutschen Sportfachhändler in die digitale Zukunft führen. Er muss zugleich die Filialen von Karstadt Sports unter seine Marke integrieren, die wie Sportscheck zur Signa-Gruppe des österreichischen Milliardärs René Benko gehören.