Media Markt und Saturn Elektronikhändler Ceconomy steigert seinen Umsatz und übertrifft Prognosen

Der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn konnte seine Erlöse im vierten Quartal um 1,3 Prozent steigern. Damit übertrifft er die Umsatzprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Wegen der mauen Konsumstimmung und der hohen Inflation hatte der Elektronikhändler seine Ziele gesenkt. (Foto: dpa) Firmenzentrale der Media-Markt-Saturn-Gruppe

Düsseldorf Der Elektronikhändler Ceconomy hat im letzten Jahresviertel besser abgeschnitten als erwartet und so seine Umsatzprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr übertroffen. So stiegen die Erlöse im vierten Quartal (per Ende September) um 1,3 Prozent auf gut 5,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

Gestützt wurde das Wachstum durch Marketingkampagnen, wie es hieß. Währungs- und portfoliobereinigt lag das Plus bei 3,6 Prozent. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet.

Im Geschäftsjahr 2021/22 legten die Erlöse um 1,9 Prozent auf 21,8 Milliarden Euro zu. Ceconomy hatte zuvor eine Stagnation prognostiziert. Das bereinigte Ebit dürfte mit rund 200 Millionen am oberen Ende der bislang ausgegebenen Spanne von 150 Millionen bis 210 Millionen Euro liegen.

Der Elektronikhändler mit den beiden Ketten Media Markt und Saturn hatte Ende Juli wegen einer mauen Konsumstimmung und der hohen Inflation seine Ziele gesenkt.

