Medienbericht Amazon entlässt offenbar mehr als 17.000 Beschäftigte in den USA

Laut dem Wall Street Journal soll der Stellenabbau bei Amazon wesentlich umfangreicher ausfallen als bisher angenommen. Bereits im November hatte der Konzern mit Entlassungen begonnen.

Der Tech-Konzern könnte tausende Mitarbeiter entlassen. (Foto: dpa) Amazon

New York Der Online-Riese Amazon plant einem Zeitungsbericht zufolge in den USA einen größeren Stellenabbau als zunächst angenommen. Mehr als 17.000 Beschäftigte sollen entlassen werden, das seien 7000 mehr als ursprünglich erwartet, berichtete das „Wall Street Journal“ am Mittwoch.

Der US-Konzern begann im November mit der Entlassung von Mitarbeitern in den Amazon-Sparten Geräte und Dienstleistungen. Ein Insider hatte damals Reuters gegenüber von geplanten 10.000 Stellenstreichungen gesprochen. Amazon reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme. Die steigende Inflation und die drohende Rezession machen der gesamten Technologiebranche zu schaffen.

