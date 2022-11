Messewirtschaft Auslandsmessen: Bund will Mittel für deutsche Pavillons kürzen

Düsseldorf Nach zwei Jahren Messestillstand will die Bundesregierung überraschend die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen auf Auslandsmessen zurückschrauben. Das geht aus den ergänzenden Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses hervor. „Die geplanten Kürzungen für 2023 kommen völlig unerwartet und ohne Rücksprache mit uns“, sagte Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Messewirtschaft (Auma), dem Handelsblatt. Der Verband vertritt Aussteller wie Messedienstleister.

Im Vergleich zu 2020, als 45,5 Millionen Euro für deutsche Gemeinschaftsstände im Bundeshaushalt eingestellt waren, werden die Mittel um fast ein Fünftel gekürzt auf 36,7 Millionen Euro, rechnet der Auma vor. Für 2023 waren mit einem Budget von 43,7 Millionen Euro eigentlich knapp 300 Messeauftritte in 58 Ländern geplant. Messeförderung für den deutschen Mittelstand im Ausland sei seit Jahrzehnten parteiübergreifend Konsens, wundert sich der Auma-Vertreter.

„Die deutschen Pavillons sind stets ein Publikumsmagnet auf Messen“, betont Holtmeier. Der Bund trägt rund die Hälfte der direkten Messekosten, den Rest zahlen die ausstellenden Unternehmen. Mittelständler schätzen die deutschen Pavillons. „Oft ist der Gemeinschaftsstand die einzige Option, um überhaupt an der Messe teilnehmen zu können“, meint etwa Jörg Schäfer, Geschäftsführer des Schmuckherstellers Burkhardt + Bischoff aus Keltern.

Benedikt Brustmann, Geschäftsführer des OP-Tisch-Spezialisten Brumaba aus Geretsried, bedauert die geplanten Kürzungen. Er schätzt nicht nur die wichtige finanzielle Unterstützung: „Als Firma mit 45 Mitarbeitern ist es schwer, auf einer Messe im Ausland einen guten Standort zu finden. Auf dem deutschen Pavillon werden wir auch als kleiner Mittelständler gut wahrgenommen.“ Davon habe auch das Geschäft profitiert. „Wir haben auf Auslandsmessen neue Händler gefunden und so unseren weltweiten Export aufgebaut.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Messeförderung baut Export und Arbeitsplätze auf

Die Beteiligung des Bundes an Auslandsmessen bringt wichtige Impulse. Das belegt eine Evaluation durch die Beratung PwC von 2018. Demnach werden pro einer Million Euro Steuergeld rund 216 Millionen Euro zusätzlicher Exportumsatz und etwa 372 Arbeitsplätze geschaffen oder erhalten.

>> Lesen Sie hier: Nach zwei Jahren Zwangspause - voller Messesommer schafft Probleme

„Eine Kürzung steht in krassen Widerspruch zu den Zielen der Bundesregierung und schadet dem Mittelstand und dem Standort Deutschland“, meint Holtmeier. Gerade in Zeiten starker geopolitischer Umbrüche in Russland oder China müssten Mittelständler neue Märkte im Ausland erschließen. Dazu eigneten sich Messen besonders. Im Angesicht von Energiekrise, Lieferkettenproblemen und Inflation sei das Exportgeschäft für viele Unternehmen noch wichtiger geworden. „Nun bekommen die Mittelständler Gegenwind statt Rückenwind vom Bund“, so Holtmeier.

Unverständlich ist für den Aussteller- und Messeverband auch die geplante Kürzung von Fördergeldern für Start-ups. Junge, innovative Unternehmen erhalten bis zu 7500 Euro für die Teilnahme an einem Gemeinschaftsstand auf einer internationalen Leitmesse in Deutschland. „Das hat schon so einigen Start-ups den Weg zur Internationalisierung geebnet“, so Holtmeier. Nun werden die Mittel um gut 400.000 Euro auf zwei Millionen Euro gekürzt.

In Deutschland läuft nach zwei Jahren mit Messeverboten die Branche langsam wieder an. Über 70 Prozent der geplanten Messen wurden 2021 abgesagt, noch mehr als im Vorjahr. Dadurch entstand laut Auma ein volkswirtschaftlicher Schaden von 45 Milliarden Euro. „Vom Niveau vor der Pandemie sind wir in diesem Jahr noch weit entfernt“, sagt Holtmeier. Gerade jetzt seien Auslandsmessen für deutsche Mittelständler wichtig, weil noch nicht alle internationalen Teilnehmer auf den Messeplatz Deutschland zurückgekehrt seien. Am Freitag wird über den Plan im Bundestag entschieden. Vorher könne das Bundeswirtschaftsministerium das Thema nicht kommentieren, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Mehr: Neustart nach Corona-Einschränkungen: Veranstaltungsbranche trotz guter Auftragslage in Not