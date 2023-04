Einst prägte der Österreicher das Massengeschäft von Aida. Ab Juli bietet er mit dem neuen MSC-Ableger Explora Journeys nur noch Kreuzfahrten für Reiche.

Eine 300-Quadratmeter-Suite auf dem Kreuzfahrtschiff kann 111.000 Dollar kosten. (Foto: Explora Journeys) Luxusliner Explora I

Berlin Für den Österreicher Michael Ungerer könnte die Kehrtwende größer kaum ausfallen. 1997 gehörte der gelernte Gastronom zusammen mit Horst Rahe und dem Robinson-Erfinder Johann Friedrich Engel zu den Pionieren, die mit dem ersten „Aida“-Klubschiff Tourismusgeschichte schrieben.

Aus den Relikten der Deutschen Seereederei (DSR), einem einst volkseigenen Betrieb in Rostock, schmiedeten sie einen Entertainment-Tempel auf See, der für deutsche Urlauber erstmals anstelle öder Käpt’ns Dinner und steifer Abendroben Unterhaltung für alle ins Programm nahm.

Die Seereisen wurden zum Vergnügen, die Preise erschwinglicher. Statt betuchter Pensionäre versammelte sich an Bord ein Massenpublikum. Weil Wettbewerber wie Tui Cruises, Norwegian Cruise Line oder MSC Cruises nachzogen, entwickelten sich die Buchungen für spaßbetonte Ozeantouren rasant. Allein in Deutschland zogen Kreuzfahrturlaube zwischen 2004 und 2019 um das Vierfache an auf 3,1 Millionen Passagiere pro Jahr.

Explora Journeys: „Luxus-Lifestyle“ auf See

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen