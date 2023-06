 Milchbauern in Not: „Für 7000 Euro je Kuh steige ich aus“

Eine neue Milchschwemme flutet den Markt, die Preise brechen ein. Landwirte fordern nun hohe Prämien, wenn sie weniger Milch produzieren. Ortstermin auf einem Hof im Bergischen Land.

Milchviehhalter können durch den Preisverfall nicht mehr kostendeckend wirtschaften und geraten in Existenznot. (Foto: edp, dpa [M]) Milchkuh, Protestaktion von Bauern

Rupelrath „Uns Milchbauern steht die Milch buchstäblich bis zum Hals“, klagt Landwirt Karl-Otto Dickhoven. Der 70-Jährige betreibt mit seinem Sohn Martin im Bergischen Land einen Milchhof. In vierter Generation hält die Familie in Rupelrath 230 Milchkühe im offenen Stall, züchtet Kälber und baut auf 260 Hektar Futter an. „Seit dem Ukrainekrieg fahren die Milchpreise Achterbahn“, erzählt der Milchbauer, während er seine Holsteiner Friesen mit Gras-Silage füttert.

Der Krieg hat den globalen Milchmarkt verunsichert, die Preise kletterten bis Jahresende auf ein Rekordhoch. 2022 verdienten Dickhovens erstmals seit vielen Jahren gutes Geld.

Was die Milchviehhalter freute, spürten die Verbraucher schmerzlich: Sie zahlten laut Statistischem Bundesamt fast 20 Prozent mehr für Milch, knapp 40 Prozent mehr für Butter und 50 Prozent mehr für Schnittkäse. „Wegen der guten Preise haben die Bauern mehr Milch produziert – und nun läuft der Milchmarkt über“, erklärt der Landwirt.

