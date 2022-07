Milliardneübernahme Deutsche Euroshop mehrheitlich in Besitz von Otto und Oaktree

Das Family Office und der US-Investor haben jetzt die Aktienmehrheit am Einkaufszentrenbetreiber. Sie wollen Euroshop ganz übernehmen neu aufstellen.

Das Einkaufszentrum gehört zum Portfolio von Deutsche Euroshop. (Foto: dpa) Altmarkt-Galerie in Dresden

München Der Hamburger Milliardär Alexander Otto und der US-Finanzinvestor Oaktree sind bei der Übernahme des Einkaufszentren-Investors Deutsche Euroshop am Ziel. Das Konsortium habe sich bis zum Ablauf der Annahmefrist mehr als 50 Prozent der Euroshop-Aktien gesichert, teilten Oaktree und Otto am Freitag mit. Dies hatten sie zur Bedingung dafür gemacht, dass die bis zu 1,4 Milliarden Euro schwere Übernahme über die Bühne geht.

Otto, der über die Vermögensverwaltung seiner Familie bereits mit gut 20 Prozent an Euroshop beteiligt war, hatte sich für die Transaktion mit Oaktree verbündet. Mit der Übernahme rückt Euroshop enger an die ECE heran, die die meisten der 21 Euroshop gehörenden Einkaufzentren betreibt und die ebenfalls der Familie Otto gehört.

Zu Euroshop gehören Shopping-Malls in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, darunter das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, das Phoenix-Center in Hamburg, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.

Wie viele Anteile die Bieter genau eingesammelt haben, wollen sie am kommenden Dienstag mitteilen. Sie hatten 21,50 Euro für jede Euroshop-Aktie geboten. Ein Euro je Aktie kommt hinzu, wenn die Übernahme unter Dach und Fach ist, bevor die Dividende für 2021 ausgeschüttet wird. Euroshop-Aktien stiegen am Freitag leicht auf 22,44 Euro. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Otto hatte die Übernahme mit dem Wandel begründet, in dem sich der stationäre Einzelhandel nach der Corona-Pandemie und im Online-Boom befindet. Die Otto Group, an der Alexander Otto eine Minderheitsbeteilung hält, hat ihre Wurzeln im Versandhandel. Die Schwesterfirmen Otto und ECE arbeiten bereits in einer Gemeinschaftsfirma zusammen, um Onlinehandel und Einkaufszentren miteinander zu vernetzen. Auf der Plattform können Einzelhändler Waren auf Otto-Seiten anbieten, umgekehrt verbindet die Website von Otto Kunden mit dem Angebot in Einkaufszentren. Bei der Finanzierung der Veränderungen soll Oaktree helfen. Mehr: Warum Familie Otto ausgerechnet jetzt nach Euroshop greift