Mobilfunk Bericht über Mobilfunk-Ambitionen von Amazon lässt Aktie von Telekom einbrechen

San Francisco Die Aktien der Deutschen Telekom sowie von deren US-Tochter T-Mobile US sind an der Börse unter Druck geraten. Am Freitag gab die Telekom-Aktie nachbörslich zwischenzeitlich um mehr als neun Prozent nach, die Papiere von T-Mobile verloren zwischenzeitlich ebenfalls rund neun Prozent.

Kurz zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, der weltgrößte Onlinehändler Amazon befinde sich in den USA in Gesprächen, seinen Kunden kostenlose oder sehr günstige Mobilfunktarife anzubieten. Demnach liefen für das Angebot bereits Gespräche über eine mögliche Kooperation sowohl mit T-Mobile als auch mit dem größten Mobilfunkbetreiber der USA, Verizon, sowie mit dem Neueinsteiger Dish.

T-Mobile und Verizon dementierten umgehend, dass es Verhandlungen mit Amazon gebe. Ein T-Mobile-Sprecher teilte mit, Amazon sei seit Jahren ein wichtiger Partner des Unternehmens. Es gebe aber keinen Austausch über den Start eines gemeinsamen Mobilfunkangebots.

Ein Verizon-Sprecher dementierte ebenfalls, dass es Gespräche mit Amazon über ein Mobilfunk-Angebot gebe. Er sagte jedoch: „Unser Unternehmen ist immer offen für neue und potenzielle Möglichkeiten, aber wir haben zurzeit nichts zu berichten.“

Amazon plant laut dem Bericht von Bloomberg ein Mobilfunk-Angebot für die Kunden seines Prime-Programms in den USA zu machen. Die monatlichen Kosten dafür sollen sich auf zehn Dollar belaufen, oder gar kostenlos in das Prime-Programm aufgenommen werden, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Insider. Die Gespräche liefen seit sechs bis acht Wochen. Zunächst sei auch mit dem Mobilfunker AT&T verhandelt worden.

Der Start eines kostenlosen oder sehr günstigen Mobilfunk-Angebotes von Amazon in den USA sei sehr unwahrscheinlich, sagte Roger Entner, Gründer des Telekommunikationsspezialisten Recon Analytics, dem Handelsblatt. T-Mobile könne von einer solchen Partnerschaft wenig gewinnen. Im Gegenteil könnte der Mobilfunker Kunden verlieren, die lieber auf ein kostengünstigeres Angebot von Amazon wechselten.

Dish-Aktie gewinnt mehr als 18 Prozent

Einziger Profiteur an der Börse von dem Bericht war der Mobilfunk-Neueinsteiger Dish. Die Aktie der Firma schoss zwischenzeitlich um mehr als 18 Prozent nach oben. „Es ist überraschend, dass Spekulationen um ein Amazon-Programm immer dann aufkommen, wenn Dish in Schwierigkeiten steckt“, sagte Entner. Bereits in der vergangenen Woche hatte das „Wall Street Journal“ über Gespräche zwischen Amazon und Dish berichtet.

Dish versucht seit Jahren, zum vierten Netzbetreiber in den USA neben Verizon, T-Mobile und AT&T aufzusteigen. Doch die Pläne stocken. Dish hat noch kein landesweites Mobilfunknetz aufbauen können. Die Firma mietet bisher das Mobilfunknetz von T-Mobile an.

In den USA und Europa ist es üblich, dass Mobilfunk-Netzbetreiber ihre Infrastruktur an Drittanbieter vermieten. In Deutschland gibt es bislang drei Betreiber mit einem landesweiten Netz: Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica (Marke O2). Aber etliche Drittanbieter mieten deren Netze für eigene Mobilfunkangebote an. Zu den größten dieser Drittanbieter zählt 1&1 sowie Freenet. Aber auch Discounter wie Rewe oder Aldi haben Mobilfunktarife auf Basis der bestehenden Netze im Angebot.

Die Netzbetreiber versuchen mit den Tarifen vor allem, nicht oder wenig genutzte Kapazitäten in ihren Netzen zu vermieten. In den USA mietet unter anderem der Suchmaschinenbetreiber Google das Netz von T-Mobile für ein eigenes Mobilfunkangebot an.

Eine Partnerschaft mit Amazon hätte für T-Mobile oder Verizon jedoch kaum ökonomische Vorteile, vermutete Mobilfunkexperte Entner. Mit dem Zugang zu Amazon-Prime-Kunden würde sich T-Mobile vermutlich keine neuen Kundenschichten erschließen. Hingegen sei das Risiko groß, dass bestehende T-Mobile-Kunden schlicht ihre Tarife gegen günstigere Angebote von Amazon tauschten, um Geld zu sparen. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde liegt bei T-Mobile in den USA bei rund 50 Dollar im Monat.

Die Deutsche Telekom ist stark von ihrem US-Geschäft abhängig. Die Tochter T-Mobile steuert rund zwei Drittel um Umsatz bei. Zudem ist das Geschäft in den USA besonders lukrativ. Zum Vergleich: der durchschnittliche Umsatz je Kunden pro Monat liegt in Deutschland nur bei rund 20 Euro.

