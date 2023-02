 Mobilität: Flix prüft Börsengang

Das Unternehmen mit den Marken Flixbus und Flixtrain will wohl an die Börse und dazu Berater anheuern. Ein Schritt irritiert derweil bisherige Geldgeber.

Vor zehn Jahren gründete der Unternehmer mit anderen Flixbus. Nun wird überlegt, die Muttergesellschaft Flix an die Börse zu bringen. (Foto: dpa) Flix-Chef André Schwämmlein

Frankfurt Die wohl bekannteste deutsche Firmenneugründung der Mobilitätsbranche nimmt Kurs auf die Börse. Nach Informationen aus Finanz- und Unternehmenskreisen will Flix, die Muttergesellschaft von Flixbus und Flixtrain, in den kommenden Wochen einen sogenannten IPO-Berater mandatieren. Das ist ein erster Schritt in Richtung eines Börsengangs. Aufgabe des Beraters ist es, die Banken auszuwählen, die einen Börsengang begleiten.

Den Informationen zur Folge ist damit noch keine Entscheidung gefallen, ob sich Flix wirklich auf das Parkett wagt. Wenn es so kommen sollte, wird der Verkauf von Aktien wahrscheinlich nicht mehr im laufenden Jahr geschehen. „Vor Ostern 2024 ist hier nichts zu erwarten“, heißt es in Finanzkreisen. Offen ist zudem, ob eine mögliche Aktienplatzierung in Deutschland oder in den USA stattfinden wird.