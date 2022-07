Mobilität Raus aus der Nische: Wie Lastenfahrräder den Massenmarkt erschließen wollen

Der Markt für Cargobikes wächst, aber recht langsam. Hersteller wollen das ändern – und nehmen sich ausgerechnet die Autoindustrie als Vorbild.

Berlin In Berlin gehören sie bereits zum Stadtbild: Lastenräder. Gerade in den Innenstadtbezirken haben sie sich eine Anhängerschaft aufgebaut, die sie als Auto-Ersatz verstehen.

Ein Großteil blickt jedoch noch mit erheblicher Skepsis auf das Fortbewegungsmittel – und sieht sie als Verkörperung einer Verkehrswende, die nicht nur Freunde hat. Entsprechend emotional werden sie mitunter diskutiert.

Nicht so auf der Fahrradmesse Eurobike, die in den vergangenen Tagen in Frankfurt stattfand. Hier wurde der Einsatz von Cargobikes, wie sie auch genannt werden, nüchtern betrachtet.

Etwa anhand eines Beispiels aus Bulgarien. Die sechs Cargobikes, die im Zentrum der Hafenstadt Varna zum Einsatz kamen, dürften die ersten ihrer Art im Land gewesen sein. Doch sie würden von lokalen Unternehmen rege genutzt, demnächst solle noch ein Micro-Hub zum Verladen entstehen, berichtete ein Vertreter des City Changer Cargo Bike Projekts (CCCB) aus Varna.

