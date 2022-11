Modebranche 90 Frachtschiffe stecken fest: Lockdown in Guangzhou legt Textil-Ausfuhren lahm

Hunderttausende Container bleiben im Süden von China liegen, weil sich in der Metropole Guangzhou Corona-Fälle häufen. Das hat Folgen für Modeketten wie H&M und TK Maxx.

In der Textilmetropole wächst die Zahl der Fälle. (Foto: AP) Corona-Checkpoint in Guangzhou

Düsseldorf Europas Modehändler bangen um ihren Nachschub. Denn in der südchinesischen Metropole Guangzhou häufen sich die Coronafälle. Die Stadt mit rund 19 Millionen Einwohnern gilt als Chinas Zentrum der Textilproduktion. Nachdem Freitag am dritten Tag in Folge mehr als 2000 Covid-Fälle gemeldet wurden, sind Teile der Großstadt inzwischen abgeriegelt oder unterliegen strengen Einschränkungen.

„Sollte die Stadt ähnliche Beschränkungen verhängen wie Shanghai im Frühjahr, ist mit erheblichen Verzögerungen bei den Exporten zu rechnen“, warnt der US-amerikanische Logistik-Überwachungsservice Project44.

Die Auslieferungsstopps führen bereits jetzt zu Staus und Verzögerungen vor und in den Häfen von Guangzhou, Shenzhen und Hongkong. Dort liegen laut Project44 aktuell rund 90 Frachtschiffe mit einer Kapazität von zusammen 435.000 Containern vor Anker oder sind festgemacht. „Die benachbarten Häfen in Shenzhen (Yantian und Shekou) weisen hohe Exportverweilzeiten von mehr als acht Tagen auf“, heißt es in einer Mitteilung.