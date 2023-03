Modebranche Peek & Cloppenburg sucht Rettung in Schutzschirmverfahren

Der Modehändler will sich in einem Schutzschirmverfahren sanieren.

Düsseldorf Der in der Coronakrise unter Druck geratene Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg KG hat beim Amtsgericht Düsseldorf ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Alle 67 Verkaufshäuser sowie der Online-Shop blieben aber ohne Einschränkung geöffnet, hieß es weiter. Das Verfahren sei nötig, um sich an die „veränderten Marktbedingungen in Deutschland anzupassen“.

In den Jahren 2020 und 2021 habe die Coronakrise zu einem massiven Umsatzeinbruch geführt, der die Liquidität des Unternehmens sehr belastet habe. „Die Auswirkungen haben uns stark getroffen und einen dreistelligen Millionenverlust verursacht“, sagte ein Unternehmensvertreter. Nun leide der Mode-Händler auch unter dem mauen Konsumverhalten der Verbraucher in Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine.

In einem Schutzschirmverfahren bleibt das Management voll handlungsfähig, ihm wird ein Sachwalter an die Seite gestellt. Als dieser sei der Jurist Horst Piepenburg vom Amtsgericht Düsseldorf eingesetzt worden. Sanierungsexperte Dirk Andres von der Kanzlei Andres Partner unterstütze die Geschäftsführung bei der Restrukturierung.

Auffällig ist, dass Vorstandschef Edgar Hert in der Mitteilung nicht erwähnt wird. Er hatte eine große Digitaloffensive angestoßen. Dazu wollte sich das Unternehmen nicht äußern. In der Mitteilung heißt es aber, die Online-Strategie müsse „überdacht und an die gegebenen Umstände angepasst werden“.

Zitiert wird darüber hinaus Thomas Freude, seit Jahresbeginn Geschäftsführer, damit, dass man zwar an der Multichannel-Strategie festhalte, der Fokus jetzt aber klar auf dem „Kerngeschäft im stationären Einzelhandel“ liege. Im Online-Handel werde man zurückhaltender agieren als in den Jahren zuvor.

Voraussichtlich keine betriebsbedingten Kündigungen

Die Mitarbeitenden sind ebenso wie einige Lieferanten bereits zuvor informiert worden. Geschäftsführer Freude sagte der „Wirtschaftswoche“, das Unternehmen mit rund 6800 Mitarbeitern werde bei seinen Stores voraussichtlich ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen.

Er rechne mit einem baldigen Abschluss des Schutzschirmverfahrens: „Wir gehen davon aus, dass wir das Verfahren spätestens Ende des Jahres über einen Insolvenzplan abschließen können.“ Darin werde dann geregelt, welche Gläubiger zu welchen Zugeständnissen bereit sind, damit es für das Unternehmen weitergehen kann. Auch die Eigentümerfamilie habe „bereits grundsätzlich Unterstützung signalisiert“.

Ein Insider berichtet, dass das Schutzschirmverfahren von Peek & Cloppenburg ein schwerer Schlag für die Lieferanten sei. Einige seien bereits am Donnerstag informiert worden.

Für die Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG wurde ebenfalls ein Antrag auf ein Schutzschirmverfahren gestellt. Weitere Gesellschaften der Gruppe im In- und Ausland sowie die Schwestergesellschaft Peek & Cloppenburg in Österreich sind nicht vom Schutzschirm betroffen. Sie führen ihre Geschäftstätigkeit ohne Einschränkung fort. Dies betrifft auch die Ansons's-Modehäuser in Deutschland.

Mit Agenturmaterial

Mehr: Aus der Insolvenz zum Erfolg: Das erstaunliche zweite Leben des Modehändlers Bonita