Modebranche Primark-Eigner will Preise des Billighändlers trotz Kostendruck niedrig halten

Eigentümer AB Foods verzichtet lieber auf Marge, als Kunden der preisgünstigen Modekette zu verprellen. Trotz Kostendruck bedeutet das immer noch: Es steht ein Milliardengewinn in Aussicht.

Die höheren Energie- und Arbeitskosten werden unter anderem dazu führen, dass die Gewinnspanne geschmälert wird. AB Foods peilt daher für das laufende Bilanzjahr 2022/23 in seinem Lebensmittelgeschäft einen auf Vorjahreshöhe stagnierenden Gewinn an. (Foto: Bloomberg) Primark

Düsseldorf Der Primark-Eigner AB Foods will seine Preise trotz Kostensteigerungen nicht weiter anheben und nimmt dafür Belastungen beim Gewinn in Kauf. „Wir haben uns entschieden, die Preise für das neue Geschäftsjahr auf dem bereits umgesetzten und geplanten Niveau zu halten, um den Kunden beizustehen“, sagte Konzernchef George Weston am Dienstag.

Dies werde zusammen mit höheren Energie- und Arbeitskosten wie auch dem starken Dollar dazu führen, dass die Gewinnspanne geschmälert wird. AB Foods peilt daher für das laufende Bilanzjahr 2022/23 in seinem Lebensmittelgeschäft einen auf Vorjahreshöhe stagnierenden Gewinn an. 2021/22 stieg der Betriebsgewinn insgesamt auf 1,44 (Vorjahr: 1,01) Milliarden Pfund.

Mehr: Welche Filialen bald schließen müssen und welche nicht

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen