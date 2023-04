Modehändler Gerry Weber schickt deutsche Tochter in Insolvenz – und will sich von der Börse verabschieden

Das Unternehmen flüchtet in die Sanierung. Zuletzt ging Gerry Weber 2019 in die Insolvenz – nun droht den Aktionären erneut ein Totalverlust.

Der Textilhersteller hatte zuletzt 2019 Insolvenz angemeldet. (Foto: imago images / Steinach) Filiale von Gerry Weber in Berlin

Düsseldorf, München Der Modehändler Gerry Weber hat für seine deutsche Handelstochter beim Amtsgericht Bielefeld eine Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. Der Geschäftsbetrieb soll zwar zunächst in vollem Umfang weitergeführt werden, das Unternehmen aber tiefgreifend saniert werden. Dabei wird es auch zu Filialschließungen kommen.

Für das Dachunternehmen Gerry Weber International AG soll eine Insolvenz vermieden werden. Das hat jedoch drastische Folgen für Aktionäre: Sie sollen „kompensationslos“ ausscheiden, wie das Unternehmen mitteilte. Anschließend soll die Börsennotierung erlöschen.

Die deutsche Modebranche erlebt gerade eine Welle an Insolvenzen. Nach einer Auswertung der Unternehmensberatung Falkensteg meldeten allein im ersten Quartal 27 Mode- und Schuhhändler Insolvenz oder Schutzschirmverfahren an, darunter bekannte Handelsketten wie Reno und Peek & Cloppenburg Düsseldorf. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Gerry Weber: Zweite Insolvenz in fünf Jahren