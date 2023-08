 Modehändler: Gläubiger billigen Sanierung von Damenmode-Konzern Gerry Weber

München Der Weg für eine Entschuldung des angeschlagenen Damenmode-Konzerns Gerry Weber ist frei. Die Gläubiger hätten den Restrukturierungsplan am Freitag vor dem Amtsgericht Essen mit großer Mehrheit gebilligt, teilte das Unternehmen aus dem westfälischen Halle mit. Das erneut in Schieflage geratene Unternehmen wird im Zuge der Sanierung rund 150 Millionen Euro Schulden los.

Nur die Forderungen der Großaktionäre Robus, Whitebox und J.P. Morgan bleiben bestehen, werden aber bis 2027 gestundet. Sie stellen auch neue Kredite bereit. Das Trio, das bereits mit 93 Prozent an Gerry Weber beteiligt ist, wird mit der Sanierung über eine gemeinsame Holding in Luxemburg Alleineigentümer. Die übrigen Aktionäre gehen leer aus.

Vier Jahre nach der ersten Insolvenz hatte Gerry Weber im April ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren nach dem neuen StaRUG-Gesetz beantragt, die Einzelhandels-Tochter Gerry Weber Retail und die Österreich-Tochter gingen in Insolvenz. 122 von 171 eigenen Läden in Deutschland sollen bis Ende September geschlossen werden, "um den gesunden Kern zu schützen und Gerry Weber zukunftssicher aufzustellen", wie die Firma erklärte. 350 Stellen sind davon betroffen, 75 weitere in der Zentrale. Gerry Weber werde sich künftig wieder auf den Großhandel mit Damenmode konzentrieren. In Österreich schließen 83 Filialen.

Mehr: Gerry Weber: Insolvenzantrag und Schließungen auch in Österreich