Modehandel About You senkt die Prognose

About You will langfristig an seinen Zielen festhalten.

Am 4. August hatte Europas größte Modeplattform, Zalando, den Strategieschwenk zu mehr Profitabilität bekannt gegeben. Bald sechs Wochen später bekennt sich nun auch der kleinere, aber schneller wachsende Konkurrent About You zu neuem Kostenbewusstsein.

Nach Börsenschluss am späten Dienstagabend gab der Modehändler eine Gewinnwarnung heraus. Danach erwartet der Vorstand des im S-Dax gelisteten Unternehmens künftig nur noch ein Wachstum von zehn bis 20 Prozent. Bei der letzten Prognose im Mai standen noch 25 bis 35 Prozent als Wachstumsziele auf dem Plan. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen werde voraussichtlich bei minus 140 bis minus 120 Millionen Euro liegen, heißt es bei About You. Geplant waren minus 70 bis minus 50 Millionen Euro.

Hannes Wiese, Mitgründer und Co-CEO von About You, sagte, man werde „den Fokus auf Kostenkontrolle weiter intensivieren und die operative Effizienz steigern ohne dabei wichtige Wachstumsinvestitionen zu vernachlässigen“. Das Erreichen des Break-even im Geschäftsjahr 2023/2024 „hat für uns nach wie vor oberste Priorität“, sagte Wiese weiter und es werde auch weiter „als Prognose bestätigt, trotz der aktuellen Herausforderungen“. About You rechnet nicht mit einer kurzfristigen Erholung des makroökonomischen Umfelds.

Tatsächlich kommt der Strategie-Schwenk nicht überraschend. Das Konsumentenvertrauen schwindet derzeit sehr schnell. Im Juli sanken die Einzelhandelsumsätze um 5,5 Prozent. Der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) erwartet, dass sich die Verbraucherstimmung frühestens im Frühjahr 2023 verbessern könne. Die Sorgen um die Energie- und Stromkosten führten dazu, dass Mode, aber auch Möbel weniger nachgefragt würden, heißt es in einer Analyse der Baader Bank.

Die deutsche Wirtschaft laufe Gefahr, in eine Rezession zu geraten. „Der gesamte Einzelhandels- und Konsumsektor, der mit Hakle und Görtz bereits erste Insolvenzen zu verzeichnen hatte, leide besonders unter steigenden Inflationsraten, einem starken Anstieg der Energiekosten und einem allgemeinen Rückgang des Verbrauchervertrauens – „sogar unter das Niveau des COVID-19-Pandemiebeginns im März 2020“.

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 bis Ende August erwartet About You ein verlangsamtes Wachstum zwischen 4,9 und 12,5 Prozent. Für die zweite Jahreshälfte erwartet das Unternehmen eine leichte Verbesserung des bereinigten Ergebnisses. Die Sorgen im Management zeigen sich in der Mitteilung des Unternehmens: „Der Vorstand nimmt das aktuell herausfordernde Marktumfeld sehr ernst und intensiviert die bestehenden Maßnahmen zur Kostenkontrolle, ohne auf wichtige Investitionen in zukünftiges Wachstum zu verzichten.“

Zum Schluss lässt sich Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von About You damit zitieren, dass er so vom Geschäftsmodell überzeugt sei, dass er bereits im Juli seinen Anteil an About You aufgestockt habe.

In knapp einem Monat, am 11. Oktober, wird der Halbjahresbericht von About You veröffentlicht. Die About You Aktie ist nach wie vor im S-Dax notiert, verlor aber seit dem Höchststand kurz nach dem Börsengang inzwischen drei Viertel seines Wertes. Bei Börsenschluss, also vor der Bekanntgabe der Gewinnwarnung notierte die Aktie bei 6,41 Euro.

