Modehandel Zalando erwirbt Mehrheit an Medienmarke Highsnobiety

Europas größte Modeplattform schaltet in den Verteidigungsmodus. Mit der Übernahme will Zalando sich Zugang zu jüngeren Zielgruppen verschaffen.

Im ersten Quartal 2022 hatte Zalando erstmals einen Umsatzrückgang verkündet. (Foto: imago images/Christian Thiel) Zalando-Konzernzentrale in Berlin

Düsseldorf Nach Börsenschluss am Montag hat Europas größter Modehändler Zalando bekanntgegeben, die Mehrheit an der Medienmarke Highsnobiety zu übernehmen. Der 2005 von David Fischer gegründete Blog entwickelte sich in den vergangenen 17 Jahren zu einem kleinen Medienhaus mit Verlag, Kreativberatung und Onlineshop.

Fischer bleibt mit einer Minderheit weiter an der Medienmarke beteiligt. Er erhofft sich Synergien im E-Commerce. Er wolle „sein Lebenswerk auf eine neue Ebene heben“, heißt es in einer Mitteilung.

Offenbar sieht Zalando Handlungsbedarf beim Thema Kundenbindung: In der Mitteilung heißt es weiter: „Die Zusammenarbeit mit Highsnobiety soll Zalando dabei helfen, die erste Anlaufstelle für Streetwear, New Luxury und Modeinspiration zu werden – insbesondere für jüngere, modebewusste Kundinnen und Kunden.“