Modehersteller Gerry Weber braucht erneut eine Sanierung – Filialen auf dem Prüfstand

Das Unternehmen meldet Insolvenz für die Filialnetz-Tochter an. Zuletzt ging Gerry Weber 2019 in die Insolvenz und reduzierte seitdem die Zahl der Angestellten um über 40 Prozent.

München Vier Jahre nach der Insolvenz steht der Damenmodekonzern Gerry Weber erneut vor einer tiefgreifenden Sanierung. Für die börsennotierte Konzern-Holding will der Vorstand noch am Mittwoch ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren einleiten, mit dem die Schuldenlast deutlich reduziert und frisches Kapital aufgenommen werden soll, wie Gerry Weber in Halle in Westfalen mitteilte. Der Vorstand nimmt das Unternehmen von der Börse, die erst 2019 eingestiegenen Finanzinvestoren Robus, Whitebox und JPMorgan verlieren ihr Geld ebenso wie die Kleinaktionäre.

Für das in der Tochterfirma Gerry Weber Retail gebündelte Filialnetz in Deutschland meldet der Vorstand beim Amtsgericht Bielefeld Insolvenz am. Filialschließungen stehen schon in den nächsten drei Monaten bevor.

Das Sanierungsvorhaben sei „eine notwendige Reaktion auf die äußeren Umstände“, sagte Vorstandschefin Angelika Schindler-Obenhaus. Dazu gehörten die Ladenschließungen in der Pandemie und das veränderte Kundenverhalten. Der Einzelhandel müsse neu ausgerichtet werden. Schindler-Obenhaus sagte, Gerry Weber wolle „das Filialnetz der Zukunft bauen“, gleichzeitig aber „jeden Quadratmeter Fläche auf den Prüfstand stellen.“ Das Unternehmen müsse sich auf den gesunden Kern konzentrieren, den Großhandel und das Auslandsgeschäft stärken. Insolvenzverwalter des Filialgeschäfts von Gerry Weber wird Christian Gerloff. Gerry Weber: Wie bei Leoni verlieren die Aktionäre ihr Geld Die Verhandlungen mit den wesentlichen Gläubigern liefen, erklärte Gerry Weber. Ziel sei es, die Finanzierung bis 2026 abzusichern. Gerry Weber nutzt für die Holding das vor zwei Jahren in Deutschland eingeführte StaRUG-Verfahren, mit dem Unternehmen außerhalb der Insolvenz entschuldet werden können. Zuletzt hatte der Autozulieferer Leoni als eines der ersten und bisher größtes Unternehmen das StaRUG genutzt. Auch dort verlieren die Aktionäre ihr Geld. >> Lesen Sie dazu: Hans-Joachim Ziems verteidigt Totalverlust für die Aktionäre Gerry Weber beschäftigt weltweit 2100 Mitarbeiter. 2019 hatte das Unternehmen – damals noch mit einer Belegschaft von 3600 Mitarbeitern – nach einer jahrelangen schnellen Erweiterung des Filialnetzes und der Übernahme der Damenmodekette Hallhuber Insolvenz angemeldet. Damals waren die Gläubiger um Robus (39,5 Prozent) und Whitebox (38,5 Prozent) zu Eigentümern geworden.

