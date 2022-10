Modeindustrie Britischer Handelskonzern Frasers investiert mehr in Hugo Boss

Stuttgart, Frankfurt Der britische Handelskonzern Frasers baut seinen finanziellen Einsatz bei Hugo Boss aus. Die Aktien und Derivate, mit denen das vom Milliardär Mike Ashley kontrollierte Unternehmen inzwischen beim größten deutschen Modehersteller engagiert ist, seien zusammen bis zu 960 Millionen Euro wert, erklärte die Frasers Group am Montag in einer Pflichtmitteilung.

Eine offizielle Stimmrechtsmitteilung liegt bei Hugo Boss derzeit noch nicht vor. Eine Sprecherin des MDax-Unternehmens verwies darauf, dass Frasers ein großer Kunde sei und sich die Beteiligungsverhältnisse seit dem Einstieg vor zwei Jahren „immer wieder mal“ änderten. Im Sommer hatte die direkte Beteiligung auch schon einmal höher gelegen.

Die Schwaben beliefern unter anderem die zum britischen Konzern gehörenden Ketten „House of Frasers“ und „Flannels“. Die börsennotierte Frasers Group, an der Ashley 69 Prozent hält, ist direkt mit 4,3 Prozent an Hugo Boss beteiligt und verfügt über Put-Optionen über 28,5 Prozent, die zum Verkauf von Aktien berechtigen.

Diese Put-Optionen werden zum Teil erst 2024 fällig. „Frasers hält seit geraumer Zeit einen bedeutenden Anteil an Boss und unterstützt das Managementteam und die Strategie“, erklärte eine Sprecherin der britischen Handelsgruppe. Die Verkaufsoption deute nicht auf einen Mangel an Vertrauen in das Unternehmen hin. Frasers hat trotz der Beteiligung bislang keinen Posten im Aufsichtsrat der Metzinger.

Strategische Beteiligung zur Absicherung des Geschäfts

Zugleich bestätigte Frasers den Einstieg mit gut fünf Prozent beim britischen Online-Modehändler Asos. Zuletzt hatte Frasers einen Anteil von 4,5 Prozent am Online-Modehändler N. Brown gemeldet und Interesse geäußert, den australischen Onlinehändler MySale zu übernehmen. „Frasers hat umfassende Ambitionen, das Geschäft in Großbritannien und darüber hinaus zu vergrößern, und lotet die Potenziale dafür ständig aus“, hieß es in der Mitteilung. Mit strategischen Beteiligungen sichere sich das Unternehmen neue Möglichkeiten, untermauere aber auch die langfristige Zukunft des bestehenden Geschäfts. Die strategische Beteiligung an Hugo Boss sei Teil des normalen Geschäfts, betonte der Frasers-Vorstand.

Mike Ashley hatte das Unternehmen 1982 mit der Eröffnung eines Sportgeschäfts im englischen Maidenhead gegründet. 2020 wurde der inzwischen auf 769 Filialen verschiedener Marken angewachsene Konzern von „Sports Direct“ in „Frasers“ umbenannt. Es war ein Zeichen der Strategie, ins gehobene Modesegment vorzudringen. Seit Mai wird Frasers von Michael Murray geführt, dem Schwiegersohn Mike Ashleys.

Bei Hugo Boss befinden sich rund 83 Prozent der Aktien in Streubesitz und werden zum überwiegenden Teil von institutionellen Investoren aus Europa und Amerika gehalten. Zu dieser Gruppe ist auch Fraser zu zählen. Das Unternehmen selbst hält rund zwei Prozent eigene Aktien, die im Rahmen eines Aktienrückkaufs in den Jahren 2004 bis 2007 erworben wurden. Die restlichen rund 15 Prozent Aktien sind dem Einflussbereich der Familie Marzotto zuzuordnen. Gaetano und Luca Marzotto sitzen beide im Aufsichtsrat. Am 3. November gibt Hugo Boss die Zahlen für das dritte Quartal bekannt.

