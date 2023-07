Modekonzern Moderiese Inditex bereitet Rückzug aus Myanmar vor

Der Modekonzern Inditex folgt dem Aufruf des Gewerkschaftsverbands IndustriAll und plant den Rückzug aus Myanmar. In dem südostasiatischen Land hatte das Militär 2021 gewaltsam die Regierung gestürzt.

Inditex ist Mutterkonzern der Marken Zara, Massimo Dutti, Bershka und Pull & Bear. (Foto: Reuters) Inditex

London Gut zwei Jahre nach dem Militärputsch in Myanmar plant der spanische Modekonzern Inditex einen Rückzug aus dem südostasiatischen Land. Mit den Vorbereitungen zur Trennung von seinen Zulieferern in Myanmar folge man einem Aufruf des internationalen Gewerkschaftsverbands IndustriALL, teilte der Mutterkonzern der Marken Zara, Massimo Dutti, Bershka und Pull & Bear am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Inditex folgt damit dem Beispiel anderer Unternehmen wie dem Textil-Discounter Primark oder dem britischen Einzelhandelskonzern Marks & Spencer.

In Myanmar hatte das Militär 2021 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und deren faktische Chefin festgenommen, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Bei Protesten wurden Hunderte Menschen getötet und Tausende festgenommen.

Das Militär weist den Vorwurf von Gräueltaten gegen Zivilisten zurück und rechtfertigt sein Vorgehen mit einem Kampf gegen „Terroristen“. Die Militärregierung ist im Westen weitgehend isoliert und auch in Staaten der Region auf Kritik gestoßen. Zu ihren Unterstützern zählt China.

Ein wichtiger Wirtschaftszweig des Landes ist die Textilindustrie. Westliche Modekonzerne sind zunehmend unter Druck geraten, sich aus dem Niedriglohnland zurückzuziehen. Der Gewerkschaftsverband IndustriALL, dessen Präsident der deutsche IG-Metall-Chef Jörg Hofmann ist, hatte einen Abbau von Arbeitnehmerrechten in dem Land kritisiert. Die EU befürwortet eine Fortsetzung der Zusammenarbeit ausländischer Unternehmen mit Zulieferern aus Myanmar. Damit sei den dortigen Beschäftigten besser gedient. Zu den Mitgliedern des EU-Projekts „Made" zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen in dem Land zählen der Sportausrüster Adidas und der schwedische Modekonzern H&M.