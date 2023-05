Modekonzern Zalando-Aktie bricht nach schwachem Ausblick ein

Berlin Zalando hat trotz konzernweiter Sparmaßnahmen im ersten Quartal des laufenden Jahres knapp die Gewinnschwelle verfehlt. Der Modehändler reduzierte den Betriebsverlust allerdings um mehr als 98 Prozent auf 700.000 Euro, nach 51,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Der bereits eingeleitete Stellenabbau dürfte das Unternehmen bei den Kosten künftig stärker entlasten. Andere Sparmaßnahmen dagegen wirken sich zumindest zunächst negativ aus: So stagnierten die Kundenzahlen des Unternehmens nach Einsparungen im Marketing zum Vorquartal. Auf Jahressicht stieg die Kundenzahl um fünf Prozent.

„Es war ein solides erstes Quartal“, sagte Finanzchefin Sandra Dembeck zu den Zahlen. Trotz des leichtes Verlusts hält Dembeck am Jahresziel fest und rechnet weiterhin mit einem bereinigten Betriebsergebnis (Ebit) zwischen 280 und 350 Millionen Euro. Dazu seien allerdings weitere Einsparungen nötig, Zalando will die Ausgaben für Logistik und Marketing noch weiter senken. Dembeck räumte ein, dass der April sehr langsam angelaufen sei.

Der Ausblick kam bei den Zalando-Anlegern gar nicht gut an. Die Aktie fiel zwischenzeitlich um mehr als neun Prozent auf 31,80 Euro, den tiefsten Stand in diesem Jahr, und war damit größter Verlierer im Dax. Zalando mache wenig Hoffnung auf eine bevorstehende Verbesserung der Verbraucherlaune, sagte Baader-Analyst Volker Bosse.

Dembeck kündigte aber an, dass das Unternehmen an einzelnen Investitionen festhalte. Erst kürzlich hatte Zalando einen Mode-Assistenten auf Basis des vom Unternehmen OpenAI entwickelten KI-Sprachmodells ChatGPT angekündigt. In den kommenden Wochen werde eine Beta-Version ausgewählten Kunden vorgestellt, sagte die Finanzchefin nun. Wann der Mode-Assistent allen aktuell 51,2 Millionen Kunden zugänglich sein wird, blieb unklar.

Keine Neukunden zum Jahresstart

Die starken Schwankungen der vergangenen Jahre im Onlineshopping machen der gesamten Branche zu schaffen. Zu Beginn der Coronapandemie wuchsen durch Lockdowns die Kundenzahlen besonders stark. Mit dem Ende der meisten Schutzmaßnahmen sank das Wachstum, aktuell wirken sich die hohe Inflation und die europäische Wirtschaftsschwäche negativ auf die Händler aus. Zuletzt meldeten Modehändler wie Ahlers, Gerry Weber, Peek & Cloppenburg und auch die Warenhauskette Galeria Kaufhof sogar Insolvenz an.

Zalando versucht schon seit einer Weile, die eigenen Kosten in den Griff zu bekommen. Inzwischen gibt es etwa kostenlosen Versand erst ab einer Mindesteinkaufssumme. Tatsächlich stieg der durchschnittliche Warenkorb im ersten Quartal leicht auf 57,4 Euro.

Gleichzeitig baut der Konzern Hunderte Stellen ab, was innerhalb des Unternehmens für große Unruhe sorgt. Zalando verweist seit Wochen auf fortlaufende Gespräche mit den Betriebsräten. Zu einem möglichen Abschluss der Gespräche äußerte sich Dembeck nicht.

Im Vergleich mit anderen Onlinemodehändlern schlug sich Zalando im ersten Quartal des laufenden Jahres bereits deutlich besser. Deutschlandweit sank der Umsatz im Onlinemodemarkt laut Branchenverband BEVH um ein Fünftel.

Zalando steigerte die Erlöse hingegen um 2,3 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal hatte der Dax-Konzern noch den ersten Umsatzrückgang in der Firmengeschichte verkraften müssen. Dembeck verwies vor allem auf den Erfolg des von Rabatten auf Markenartikel lebenden Online-Outlets Zalando Lounge.

