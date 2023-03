Möbelhändler Drohender Totalverlust: Streit um die Steinhoff-Sanierung eskaliert

Düsseldorf Der hochverschuldete Steinhoff-Konzern hat ein Restrukturierungsverfahren nach niederländischem Recht (WHOA) eingeleitet. Zuvor war ein umstrittenes Sanierungskonzept des einst zweitgrößten europäischen Möbelhändlers auf der Hauptversammlung (HV) in der vergangenen Woche am Veto der Anleger gescheitert. Das nun eingeleitete Verfahren könnte die Aktionäre allerdings noch schlechter stellen.

Steinhoff räumt den Aktionären nun zwei Wochen Zeit für Gespräche ein, anschließend sollen die Vorschläge finalisiert werden. Den Anlegern droht der Totalverlust.

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) kündigte weiteren Widerstand an. Sie spielte bereits eine maßgebliche Rolle bei der Ablehnung des Sanierungsplans auf der HV. Die Zeit drängt für Steinhoff, voraussichtlich nur noch bis Ende Juni hat das Unternehmen Zeit, den drohenden Gang in die Insolvenz abzuwenden.

2017 musste Steinhoff eine milliardenschwere Bilanzmanipulation einräumen. Um Gelder in die Kasse zu bekommen, trennte sich das Unternehmen mit deutschen Wurzeln seither von zahlreichen Vermögenswerten. Eine dauerhafte Sanierung gelang dem Konzern mit Sitz in Amsterdam und operativer Zentrale im südafrikanischen Johannesburg aber nicht.

Der gescheiterte Restrukturierungsplan hatte vorgesehen, dass die Steinhoff-Aktionäre 80 Prozent der Anteile an die Gläubiger abgeben, ihre Stimmrechte aufgeben und ein Delisting, also einen Rückzug vom Börsenparkett, akzeptieren. Im Gegenzug sollten die Gläubiger die Kredite über insgesamt zehn Milliarden Euro um drei Jahre bis Juni 2026 verlängern.

Den Aktionären wäre damit letztlich kaum mehr als die Hoffnung geblieben, dass der Firmenwert wieder steigt. Allerdings: Jedes Jahr würden für Steinhoff Zinsen von rund einer Milliarde Euro auflaufen.

Auf der Hauptversammlung konnte Steinhoff dies allerdings nicht durchsetzen, unter Führung der SdK hatten die Widerständler genügend Stimmen eingesammelt, um erfolgreich zu opponieren. Andersherum platzten auch die Hoffnungen der Aktionäre, dass Unternehmen und die Kreditgeber ihnen entgegenkommen und die Konditionen verbessern.

Das nun eingeleitete Restrukturierungsverfahren nach niederländischem Recht sieht gar vor, dass die Anleger noch schlechter gestellt werden. Sie sollen ihre Anteile anstelle zu 80 Prozent nun vollständig an die Gläubiger abgeben.

„Sofern die Entwürfe wie bislang vorgesehen beim Gericht eingereicht werden, werden wir am kommenden WHOA-Verfahren teilnehmen, um aktiv die Interessen der Aktionäre zu vertreten und den Ansichten des Managements und der Gläubiger aktiv zu widersprechen und unsere Sicht der Dinge darzustellen“, kündigte die SdK am Mittwoch in einem Newsletter an.

Die Steinhoff-Aktie ist unterdessen auf ein neues Allzeittief gestürzt. Sie fiel am Donnerstagmorgen auf 1,2 Cent. Der Konzern war einst mit 20 Milliarden Euro bewertet. 2017 notierte die Aktie noch bei mehr als fünf Euro. In den vergangenen zwölf Monaten verlor das Papier mehr als 90 Prozent an Wert. Zu den Beteiligungen Steinhoffs gehören die Billigladenkette Pepco und die Einzelhandelsholding Pepkor.

