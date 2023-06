Möbelhauskette Signa-Chef weist Vorwurf der Insolvenzverschleppung bei kika/Leiner zurück

Man habe auf Restrukturierungsschritte gesetzt, so der Manager des Unternehmens in einem Interview. Die Vorwürfe gegen Signa Holding seien unbegründet.

Signa hat Anfang Juni die Immobilien und das operative Geschäft der Möbelhauskette verkauft. (Foto: IMAGO/SKATA) kika/Leiner

Wien Der Chef des Immobilien- und Handelsunternehmen Signa Holding, Christoph Stadlhuber, hat Vorwürfe einer Insolvenzverschleppung bei der Möbelkette kika/Leiner zurückgewiesen. „Das Management hat laufende Restrukturierungsschritte gesetzt“, sagte der Manager in einem Interview mit der Tageszeitung „Die Presse“ (Donnerstagausgabe).

Noch in diesem Jahr sei Geld in das Unternehmen nachgeschossen worden. „Allfällige Vowürfe einer Insolvenzverschleppung sind unbegründet und treffen nicht zu.“ Die Signa Holding gehört zur Familien-Privatstiftung des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko. In Deutschland gehört der Gruppe unter anderem der Warenhausriese Galeria.



Signa hatte Anfang Juni die Immobilien und das operative Geschäft der Möbelhauskette verkauft. Über den Kaufpreis war Stillschweigen vereinbart worden. Laut Stadlhuber wurde mit dem Geld aus den Immobilienverkäufen ein Bankkredit getilgt. Die Immobilien gingen an das Immobilienunternehmen Supernova Invest des deutschen Investors Frank Albert. Das operative Geschäft von kika/Leiner wurde vom ehemaligen Geschäftsführer Hermann Wieser übernommen.

Nur Tage später meldete der neue Eigentümer Insolvenz an und beantragte am Landesgericht St. Pölten ein sogenanntes Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Das hat Fragen aufgeworfen, ob nicht schon Signa eine Insolvenz hätte melden müssen. In Österreich muss eine Insolvenzmeldung spätestens binnen 60 Tagen erfolgen.



Von den 40 kika/Leiner-Filialen sollen nun 23 Standorte geschlossen und rund 1900 Stellen gestrichen werden. Insgesamt betroffen sind rund 3300 Mitarbeiter. Die Passiva der Firma belaufen sich nach Angaben des Gläubigerschutzverbandes KSV1870 auf 132 Millionen Euro, Angaben zu den Aktiva gibt es keine. Geplant ist, dass die insgesamt 433 Gläubiger eine Quote von 20 Prozent erhalten, die binnen zwei Jahren gezahlt werden soll. Damit will sich das Unternehmen im Zuge des Verfahrens von 80 Prozent seiner Verbindlichkeiten befreien. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) handelt es sich um die größte Insolvenz der letzten zehn Jahre in Österreich. Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, will das Insolvenzverfahren für die Republik Österreich prüfen.



Stadlhuber erklärte, dass die gesetzlichen Bestimmungen immer eingehalten wurden. Seit der Übernahme 2018 bis zum Verkauf von kika/Leiner habe Signa Zuschüsse in Höhe von rund 140 Millionen Euro geleistet. „Das letzte Jahr war von der Umsatzentwicklung durchaus auf Plan. Zu Umsatzeinbrüchen kam es erst im heurigen Jahr. Diese sind schwer erklärbar." Im Möbelhandel seien die ersten Monate des Jahres ein wichtiger Zeitraum, wenn Gutscheine eingelöst werden.