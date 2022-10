Möbelhauskette XXXLutz will Home24 übernehmen

Mitten in der Wirtschaftskrise will Österreichs Möbelhauskette XXXLutz sein Onlinegeschäft mit der Übernahme des Berliner Online-Möbelhändlers Home24 stärken.

Philipp Kreibohm, Christoph Cordes, Marc Appelhoff und Johannes Schaback beim Börsengang in Frankfurt. (Foto: imago/Hannelore Förster) Börsengang von Home24 im Jahr 20

Berlin Das Möbelhaus XXXLutz greift nach Home24. Das Unternehmen biete 7,50 Euro je Aktie in bar, teilte die XXXLutz-Tochter RAS, über die das Geschäft abgewickelt wird, am Mittwoch in Wien mit. RAS habe sich den Angaben zufolge bereits rund 50 Prozent der Anteile an Home24 gesichert.

Hinzu kämen weitere zehn Prozent aus einer geplanten Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts für die übrigen Eigner des Online-Möbelhändlers, zu dem auch das Einrichtungshaus Butlers gehört.

