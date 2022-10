Möbelmarkt Möbelriese XXXLutz schnappt sich Online-Händler Home24

Das Familienunternehmen aus Österreich will den börsennotierten Händler aus Berlin übernehmen. Home24-Chef Appelhoff freut sich über die Offerte in Krisenzeiten.

Philipp Kreibohm, Christoph Cordes, Marc Appelhoff und Johannes Schaback (v.l.) beim Börsengang in Frankfurt. (Foto: imago/Hannelore Förster) Börsengang von Home24 im Jahr 2018

Berlin Vor weniger als einem Jahr schnappte sich der Online-Möbelhändler Home24 noch die Dekokette Butlers. Jetzt wollen die Berliner selbst übernommen werden: Der österreichische Möbelriese XXXLutz bietet rund 250 Millionen Euro für das Unternehmen, das stark unter der wegen des Ukrainekriegs und der Inflation gesunkenen Konsumlaune in Europa leidet.

Es würden 7,50 Euro je Aktie in bar geboten, teilte die XXXLutz-Tochter RAS, über die das Geschäft abgewickelt wird, am Mittwochabend in Wien mit. Zuvor war das Home24-Papier bei rund 3,30 Euro aus dem Handel gegangen.