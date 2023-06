Molkerei Lactalis Eine verschwiegene Familie erobert die globale Lebensmittelindustrie

Die Besniers starteten mit einem lokalen Käsegeschäft. Nun überholt ihre Firma Lactalis Weltkonzerne wie Danone. Das Familienunternehmen hat auch Pläne für Deutschland.

Das Unternehmen Lactalis zeichnet sich durch eine „Familienkultur der Verschwiegenheit“ aus. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Käseproduktion im französischen Roquefort

Paris Die Geschichte der größten Molkerei der Welt beginnt mit 17 handgemachten Camemberts. Firmengründer André Besnier soll diese vor 90 Jahren in der Kleinstadt Laval aus der Milch umliegender Bauernhöfe hergestellt haben. So lautet jedenfalls der Gründungsmythos des Lebensmittelriesen Lactalis, der in dritter Generation von der Familie Besnier geführt wird.

Die öffentlichkeitsscheuen Eigentümer haben im Nordwesten Frankreichs ein globales Imperium mit Milch- und Käseprodukten aufgebaut. Seit 2021 ist Lactalis die größte Molkerei der Welt. Die Produkte, etwa der Kernmarke „Président“, gehören auch in den meisten deutschen Supermärkten zum Sortiment. Vergangenes Jahr kletterte der Umsatz um fast 30 Prozent auf 28,3 Milliarden Euro.

Das Familienunternehmen löste so Danone an der Spitze der französischen Lebensmittelindustrie ab und zählt seit Kurzem zu den zehn umsatzstärksten Food-Konzernen. Damit spielt Lactalis in einer Liga mit Weltkonzernen wie Nestlé und Coca-Cola.

Emmanuel Besnier wird der „unsichtbare Firmenchef“ genannt