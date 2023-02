MTU-Aktie Triebwerksspezialist MTU wächst unter Plan – Dividende steigt deutlich

München Der Münchener Triebwerksspezialist MTU Aero Engines hat im Jahr 2022 die eigenen Prognosen leicht verfehlt. Der Umsatz legte um 27 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zu. Ende Oktober vergangenen Jahres hatte das MTU-Management noch die Erwartungen auf 5,4 bis 5,5 Milliarden Euro angehoben.

Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) übertraf das Unternehmen dagegen die eigenen Planungen, es stieg um 40 Prozent auf 655 Millionen Euro. Erwartet worden war ein Plus im „niedrigen Dreißiger-Prozentbereich“.

Die gute Nachricht für die Anteilseigner: Die Dividende soll von 2,10 Euro auf 3,20 Euro steigen. Ansonsten brauchen die Investoren allerdings etwas mehr Geduld. Denn auch die Prognosen für das laufende Jahr passte die MTU-Führung nach unten an. Der Umsatz soll nun bei 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro liegen, bisher lautete die Vorhersage 6,4 Milliarden Euro. Die Ebit-Marge soll stabil bleiben, sie betrug im vergangenen Jahr 12,3 Prozent. Bisher war die MTU-Spitze von einem Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses im „niedrigen Zwanziger-Prozent-Bereich“ ausgegangen.

Lars Wagner, seit Jahresbeginn der CEO des Unternehmens, begründet die schlechteren Zahlen laut Mitteilung mit „Volatilitäten in der Lieferkette“. Mit Blick auf die gesenkten Erwartungen für das laufende Jahr sagte der CEO: „Die Anpassung beruht im Wesentlichen auf einer angepassten US-Wechselkursannahme.“

An den ehrgeizigen langfristigen Planungen ändert die aktuelle Entwicklung nichts. Erst kürzlich hatte die MTU-Spitze auf einer Investorenveranstaltung erklärt, den Umsatz bis Mitte der Dekade auf acht Milliarde Euro hieven zu wollen, das bereinigte Betriebsergebnis soll dann rund eine Milliarde Euro betragen. Dieses Versprechen bekräftigte Wagner am Dienstagmorgen.

MTU profitiert von der deutlichen Erholung in der Luftfahrt. Nach fast drei Jahren Pandemie kehren die Passagiere in Massen zurück in die Flugzeuge. So stark ist der Andrang, dass die Branche wegen fehlenden Personals Mühe hat, ausreichend Kapazitäten bereitzustellen. Das spüren auch Wartungs-Spezialisten wie MTU. Die Kapazitäten in den Werkstätten sind begrenzt, vor allem bei den zahlreichen hochspezialisierten Partnerbetrieben. Die Folge laut Wagner: Die Wartung der Triebwerke dauert länger.

MTU-Aktie: Deutliches Kursplus in den zurückliegenden sechs Monaten

Die wieder gut laufenden Geschäfte spiegeln sich im Aktienkurs von MTU wider. Seit dem Tief Ende Oktober 2022 hat das Papier rund 50 Prozent an Wert gewonnen. MTU wartet nicht nur Flugzeugtriebwerke. Das Unternehmen entwickelt und baut auch Komponenten für die Flugzeugmotoren. Unter anderen sind die Münchener stark bei den Antrieben für die sehr erfolgreiche A320-Familie von Airbus engagiert – ein Kurz- und Mittestreckenjet. Bei Großraumflugzeugen liefert man wiederum für die Jets von Boeing.

Ein drittes Standbein ist das Militärgeschäft. Derzeit macht es zwar nur rund zehn Prozent des Umsatzes aus. Aber angesichts der aktuellen Situation mit einem Krieg in Europa und dem Plan der europäischen Staaten, die Militärausgaben zu erhöhen, soll dieses Geschäft im laufenden Jahr um rund zehn Prozent wachsen. So ist MTU unter anderem an der Entwicklung des Motors für das geplante europäische Luftkampfsystem FCAS beteiligt.

Der wirtschaftliche Erfolg ermöglicht es dem Management, kräftig in neue Antriebstechnologien zu investieren. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen 2022 um 15 Prozent auf 265 Millionen Euro.

So arbeitet MTU seit fünf Jahren an der Brennstoffzelle, also der Möglichkeit, mit Wasserstoff zu fliegen. Gleichzeitig ist das Unternehmen dabei, zusammen mit dem Triebwerks-Konzern Pratt & Whitney das bestehende Verbrenner-Aggregat GFT, das etwa bei der A320 zum Einsatz kommt, weiter zu optimieren. Die Idee: In den Antrieb wird Wasserdampf eingespritzt, durch die nasse Verbrennung soll die Effizienz um zehn bis 15 Prozent steigen.

Der Kurz- und Mittelstreckenjet von Airbus ist sehr beliebt. MTU ist am Bau der Triebwerke des Flugzeugs beteiligt (Foto: dpa) A320 neo startet am Flughafen Stuttgart

Die Technologie kann auch genutzt werden, wenn die Turbine in ferner Zukunft direkt mit Wasserstoff gespeist wird. Auch den synthetischen Kraftstoff (SAF) kann der Motor verarbeiten.

Es sind Investitionen mit einem gewissen Risiko. Denn derzeit weiß keiner in der Branche, welche Technologie sich am Ende durchsetzen wird und wie viel Marktpotential sie haben wird. Doch die Investoren stützen den Kurs der MTU-Führung bisher.

