 Nach Vanmoof-Insolvenz: Kunden und Händler bleiben auf Schaden sitzen

Kunden warten vergebens auf ihr Rad, Händler kriegen kein Geld. Von der insolventen Radschmiede Vanmoof bleibt nur mehr die App zur Entriegelung des E-Bikes in Betrieb.

Die Firma kann ihre Schulden nicht begleichen, sie hat vor wenigen Wochen Insolvenz angemeldet. (Foto: dpa) Holländischer E-Bike-Hersteller Vanmoof

Berlin Daniel Torrillas legt in seiner Werkstatt die Kontakte von Kabeln an einem E-Rad der Marke Vanmoof frei. Die Räder des niederländischen Herstellers fallen auf im Straßenbild: Der Rahmen besteht aus schlanken, zylinderförmigen Alurohren. Der obere, waagerechte Zylinder ragt über den Lenker hinaus. Scheinwerfer und Rücklicht sind integriert. Auch der Akku verschwindet unsichtbar in den Hohlräumen des Rahmens.

Kunden für das schicke Gefährt hat Daniel Torrillas genug. Trotzdem durchlebt der Einzelunternehmer mit seiner Berliner Werkstatt „Another kind of bikeshop“, kurz Akob, zurzeit das böseste Jahr, seit er sich selbständig gemacht hat. Denn als Vertragshändler von Vanmoof sitzt er auf Forderungen von vielen Tausend Euro gegen die niederländische Radschmiede. Die Firma kann ihre Schulden nicht begleichen, sie hat vor wenigen Wochen Insolvenz angemeldet.

