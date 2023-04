Nahrungsmittel Dr. Oetker hat Preise erhöht – kann aber nicht alle Mehrkosten decken

Düsseldorf Dr. Oetker hat 2022 wieder mehr Umsatz mit Pudding, Backzutaten, Tiefkühlpizza und Torten gemacht. Nach stagnierenden Geschäften im Vorjahr stieg der bereinigte Umsatz der Nahrungsmittelsparte um 5,7 Prozent auf vier Milliarden Euro. Zu Gewinnen äußert sich der Bielefelder Hersteller traditionell nicht.

Oetker-Chef Albert Christmann ist aber dabei, das Familienunternehmen auf Effizienz und bessere Rendite zu trimmen. Denn der Druck auf die Margen bleibt hoch. Die Beschaffungs- und Energiekosten seien 2022 stark gestiegen, hieß es bei der Bekanntgabe der Zahlen am Dienstag.

„Wir haben massiv Kosten eingespart, gleichzeitig auch unsere Preise erhöhen müssen. Die konnten allerdings die enormen ungeplanten Ausgabensteigerungen nicht decken“, sagte Christmann, Vorsitzender der internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker. Die Nahrungsmittelbranche und der Handel stehen in der Kritik, durch überzogene Preiserhöhungen Profit aus der Inflationskrise schlagen zu wollen.

„Es waren und sind harte Verhandlungen mit dem Handel“, erläuterte ein Sprecher dem Handelsblatt. Zu Details laufender Gespräche will sich das Unternehmen nicht äußern. Die Situation auf den Beschaffungsmärkten bleibe herausfordernd: Für viele Warengruppen rechnet Dr. Oetker weiter mit eingeschränkter Verfügbarkeit, die mit nochmals höheren Preisen einhergehen werde. Vor allem bei Zucker erwarten die Bielefelder steigende Kosten – durch klimabedingt schlechte Ernten und hohe Energiepreise.

Massives Sparprogramm wird gestutzt

Der traditionsreiche Hersteller, Gründungsjahr 1891, hatte aufgrund der schwierigen Marktlage im Herbst ein massives Sparprogramm angekündigt: 250 Millionen Euro sollten jedes Jahr eingespart werden. Auch ein größerer Stellenabbau sei kein Tabu mehr, hieß es damals. Inzwischen hat Dr. Oetker seine Sparpläne zurückgefahren – zumindest für dieses Jahr. Nun ist nur noch von 130 Millionen Euro Einsparungen die Rede. Auch ein größerer Jobabbau sei vom Tisch, versicherte der Sprecher. „Wir setzen stattdessen auf natürliche Fluktuation durch den demografischen Wandel.“

Thorsten Kleile, Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG Bielefeld, begrüßte den Verzicht auf Entlassungen. Im Mai stehen Tarifverhandlungen mit Dr. Oetker an. Trotz des Sparprogramms seien deutliche Lohnerhöhungen in Zeiten der Inflation für die Beschäftigten unabdingbar, betont er.

Dr. Oetker stellt derzeit alle Geschäfte weltweit auf den Prüfstand. In der Slowakei wird im Sommer ein Backpulver- und Puddingwerk mit rund 70 Beschäftigten geschlossen. „Das war nicht mehr wirtschaftlich“, begründete das Unternehmen den Schritt. In Deutschland beschäftigt die Nahrungsmittelsparte von Dr. Oetker rund 7000 der knapp 17.000 Mitarbeiter.

Der Hersteller macht 65 Prozent seines Geschäfts im Ausland. In Deutschland und Europa insgesamt stiegen die Umsätze. Durch die höheren Preise ging der Absatz in einigen Ländern jedoch spürbar zurück, dazu zählen Italien, Spanien, Portugal und Österreich. In Osteuropa dagegen konnte Dr. Oetker trotz Aufgabe des Russlandgeschäfts beim Umsatz zulegen.

Vegane Pizza und Muffins

Konsumzurückhaltung zeigten Hobbybäcker weltweit bei der Back-Deko. Vor allem die USA mit Tochterfirma Wilton war betroffen. Tiefkühlgebäck von Coppenrath & Wiese erzielte 11,7 Prozent mehr Umsatz durch höhere Preise. Vor allem Blechkuchen, Brötchen und Torten konnten sich gut behaupten. Bei Pizza und Backmischungen setzen die Bielefelder nun auch auf tierfreie Alternativen wie eine vegane Salami-Pizza oder pflanzliche Brownies und Muffins.

Insgesamt fuhr Dr. Oetker 2022 die Investitionen etwas zurück von 136 auf 125 Millionen Euro. Bis Ende 2025 wurde der Investitionsrahmen allerdings von 500 auf 800 Millionen Euro erhöht. Das Geld soll in innovative Produkte, Digitalisierung aller Prozesse und in regenerative Energien wie Solaranlagen fließen.

Trotz der harten Sparpläne stehen Zukäufe weiter auf dem Programm. Im März übernahm Dr. Oetker die belgische Back- und Puddingmarke Imperial von GB Foods. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt. In Deutschland will Dr. Oetker den Mittelständler Galileo schlucken.

Das Unternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Trierweiler hat rund 200 Beschäftigte. Galileo produziert rund 3,5 Millionen Minipizzen und tiefgekühltes Fingerfood am Tag. Diese werden überwiegend unter Eigenmarken des Handels verkauft.

Dr. Oetker ist bei Tiefkühlpizza Marktführer in Deutschland. Die Nummer zwei Nestlé (Wagner Pizza) hatte gerade angekündigt, sein schrumpfendes Pizzageschäft in Europa in ein Joint Venture mit einem Finanzinvestor auszugliedern. Für den Branchenexperten Christoph Treiber von der Beratung OC&C ein sinnvoller Schritt. Die Gewerkschaft NGG warnt vor einem Stellenabbau im Wagner-Werk in Nonnweiler.

Zur Dr. Oetker-Gruppe gehören neben der Nahrungsmittelsparte die Brauergruppe Radeberger, der Lieferdienst Flaschenpost und einige Luxushotels. Die Gruppe legt erst Mitte Juni Zahlen vor.

