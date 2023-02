Nahrungsmittel Nestlé steigt bei Münchner Start-up YFood ein

Nestlé erwirbt einen Minderheitsanteil an YFood, das Mahlzeiten aus der Flasche anbietet. Nestlés Einstieg bei Ankerkraut hatte etliche Kunden und Influencer verprellt.

Die Gründer von YFood führen das Unternehmen nach dem Einstieg von Nestlé weiter. (Foto: YFood) Noel Bollmann (li.) und Ben Kremer

Düsseldorf Der Konsumgüterkonzern Nestlé will weiterhin in deutsche Food-Start-ups investieren. Die Schweizer haben einen Minderheitsanteil an YFood Labs erworben, wie am Dienstag bekannt wurde. Das Münchener Start-up verkauft vollwertige Mahlzeiten in Form von Drinks, Pulvern und erhitzbaren Bowls. Seit 2017 vermarktet es seine Produkte erfolgreich als „ausgewogene Alternative zu Fast Food“.

Die beiden Gründer Ben Kremer und Noel Bollmann halten nach dem Einstieg von Nestlé unverändert die Mehrheit an der Firma, erklärte YFood auf Anfrage. Zuletzt waren das laut Handelsregister 59 Prozent der Anteile. Die Gründer sollen die Firma weiterhin strategisch sowie operativ unabhängig führen. Eine Erweiterung der Geschäftsführung sei nicht vorgesehen.

Die „Lebensmittelzeitung“ hat zuerst über den Deal berichtet, der noch von den Behörden genehmigt werden muss. Weitere Details zur Transaktion wurden nicht mitgeteilt.