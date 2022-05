Nahrungsmittel Veggie-Geschäft von Rügenwalder wächst rasant – Chef fordert reduzierte Mehrwertsteuer auch für Fleischalternativen

Der Marktführer für Fleischersatz wächst und kauft ein weiteres Werk zu. Sorgen bereiten Michael Hähnel jedoch steigende Preise für pflanzliche Rohstoffe.

Der Chef der Rügenwalder Mühle weitet die Produktion von Fleischalternativen aus und sucht nach neuen Standorten. (Foto: Rügenwalder Mühle) Michael Hähnel

Düsseldorf Vegane Wurst und vegetarische Schnitzel der Rügenwalder Mühle verkaufen sich so gut, dass der deutsche Marktführer für Fleischalternativen erneut seine Kapazitäten ausweitet. In Goldenstedt in der Nähe zum wichtigsten Produktionsstandort im niedersächsischen Bad Zwischenahn wurde zum Mai ein Werk von 8000 Quadratmetern samt Mitarbeitern übernommen. Noch in diesem Jahr sollen zwei Produktionslinien für Fleischersatz in Betrieb gehen.

Der traditionsreiche Wursthersteller von 1834, der seit gut sieben Jahren auch fleischfreie Alternativen produziert, war in den Vorjahren von der boomenden Veggie-Nachfrage überrollt worden. Das Familienunternehmen kam mit der Produktion kaum nach, musste extern Kapazitäten anmieten. „Schon im letzten Jahr sind wir mit einem neuen Standort in Wilhelmshaven gestartet“, erklärte Firmenchef Michael Hähnel bei der Vorlage der Jahreszahlen 2021 am Montag. Weitere Standorte werden gesucht.