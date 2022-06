Nahrungsmittelkonzern Cornflakes-Gigant Kellogg spaltet sich auf – so reagiert die Aktie

Der US-Konzern teilt sich in drei separate Unternehmen. Konzernchef Steve Cahillane wird künftig das wachstumsstarke Snack-Geschäft leiten.

Der Nahrungsmittelkonzern spaltet sich in drei separate Unternehmen auf. (Foto: Reuters) Cornflakes von Kellogg

New York Der US-Nahrungsmittelhersteller Kellogg spaltet sich in drei börsennotierte Unternehmen auf. Das gab Konzernchef Steve Cahillane am Dienstag bekannt. Den Kern soll künftig das internationale Snack-Geschäft mit Marken wie Pringles, Cheez-It und Rice Krispies bilden, das schon heute den größten Umsatzanteil ausmacht.

Das nordamerikanische Cerealien-Geschäft mit berühmten Namen wie Kellogg's Corn Flakes, Special K oder Froot Loops soll dagegen ebenso abgespalten werden wie die Sparte für pflanzenbasierte Produkte. „Diese Sparten haben alle für sich signifikantes Potenzial und ein stärkerer Fokus wird es ihnen ermöglichen, ihre Ressourcen besser auf ihre besonderen strategischen Prioritäten zu fokussieren“, sagte Cahillane zu der Entscheidung.

Die neuen Namen der Spin-offs sind bisher noch nicht bekannt. Aber die Investoren nahmen die Nachricht freudig auf. Der Aktienkurs legte in New York zum Börsenstart mehr als vier Prozent zu.