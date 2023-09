Nahrungsmittelkonzern Nestlé übernimmt Mehrheit an Schokoladenmarke Kopenhagen

Der Nahrungsmittelriese kauft die brasilianische Marke vom Finanzinvestor Advent. Laut einem Medienbericht zahlt Nestlé dafür umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro.

(Foto: Reuters) Nestle

San Paulo Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé will eine Mehrheit an der brasilianischen Schokoladenmarke Kopenhagen schlucken. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit dem Private-Equity-Unternehmen Advent International geschlossen worden, das eine Mehrheitsbeteiligung an der Kopenhagen-Mutter Grupo CRM hält, teilte Nestlé am Donnerstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Vertrag soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

Zuvor hatte „Brazil Journal“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, Nestlé werde etwa drei Milliarden Reais (561 Millionen Euro) für das Unternehmen zahlen. Die Lokalzeitung „Valor Economico“ nannte als Kaufpreis 4,5 Milliarden Reais.

