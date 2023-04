Neue Kundenstrategie Streit um Gebührenordnung: Zalando verteidigt sich in Brief an Händler

Das Modeportal kündigt mehr Personalisierung und ein kleineres Sortiment an. Händler fürchten um ihr Geschäft. Nun äußert sich Co-Chef David Schneider.

Durch eine neue Gebührenordnung fallen künftig höhere Provisionen für Händler an. (Foto: Reuters) Zalando

Düsseldorf, Berlin Mit einer neuen Gebührenordnung für Geschäftspartner, die die Plattform des Online-Modehändlers nutzen, hat sich Zalando den Unmut vieler Partner zugezogen. Seit dem Wochenende ist sie in Kraft.

Jetzt versucht Co-Chef David Schneider in einem Brief die Änderung zu verteidigen: „Wir sind uns bewusst, dass nicht alle unsere Partner in der Lage sein werden, uns auf unserem künftigen Weg zu begleiten.“ Es müsse aber einheitliche Wettbewerbsbedingungen für alle geben, heißt es in dem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt.

Zalando hatte vor wenigen Wochen den Händlern angekündigt, die Gebührenordnung zu vereinheitlichen. Tatsächlich fürchten viele Händler, die zum Teil einen großen Teil ihres Geschäfts über die Plattform abwickeln, um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Für die mehr als 7000 Partner, die derzeit Mode und Schuhe über die Plattform veräußern, fallen dadurch teilweise Provisionen von bis zu 25 Prozent an. Für viele ist damit das Geschäft auf der Plattform nicht mehr wirtschaftlich.