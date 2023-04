 Neue Kundenstrategie: Zalando verteidigt sich in Brief an Händler

Düsseldorf, Berlin Zalando will für seine Kundinnen und Kunden inspirierender und persönlicher werden und damit dem jüngsten Umsatzschwund begegnen. „Bei Mode geht es auch um Emotionen. Das ist beim Kundenerlebnis bisher nicht immer genügend berücksichtigt worden“, sagte Co-Chef David Schneider dem Handelsblatt.

Das will Schneider nun ändern. Statt eines immer „größeren Angebots“ soll das Sortiment nun besser werden. Europas größtes Modeportal wolle dem digital affinen Kunden mehr Erlebnisse und Geschichten bieten. Die Neuausrichtung kostet allerdings Geld.

Vor einigen Wochen gab das Modeportal, das jahrelang seine Belegschaft nur aufgestockt hatte, den Abbau von Hunderten Stellen bekannt. Zum Jahreswechsel zählte Zalando rund 17.000 Angestellte. Auch ein neues Gebührenmodell für Partner, die über die Zalando-Plattform ihre Waren anbieten und verkaufen, dürfte zu den Sparbemühungen beitragen.

Damit hat Zalando allerdings den Unmut der Händler auf sich gezogen, wie das Handelsblatt berichtet hat. Seit dem Wochenende gilt die kurzfristig eingeführte neue Gebührenordnung, die die Kosten für Geschäftspartner – also große Markenhersteller wie kleine Einzelhändler – vereinheitlicht.

In einem Brief an die Geschäftspartner äußert sich Schneider nun zu dem Schritt: „Wir sind uns bewusst, dass nicht alle unsere Partner in der Lage sein werden, uns auf unserem künftigen Weg zu begleiten.“ Man lege die Messlatte für das Zalando-Kundenerlebnis höher, auch wenn man keine „dieser Entscheidungen auf die leichte Schulter“ nehme.

In dem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt, begründet Schneider das neue System damit, dass es einheitliche Wettbewerbsbedingungen für alle geben müsse. Dem Handelsblatt sagt er, man habe diese „Entscheidungen nicht leichtfertig getroffen“.

Für die mehr als 7000 Partner, die derzeit Mode und Schuhe über die Plattform veräußern, fallen dadurch teilweise Provisionen von bis zu 25 Prozent an. Für viele ist damit das Geschäft auf der Plattform nicht mehr wirtschaftlich.

Die Möglichkeiten der Händler sind begrenzt: Entweder nehmen sie ihre Produkte von der größten europäischen Plattform, oder sie verkaufen dort ihre bereits bestellten Waren weiter. Marktteilnehmer sagen, sie würden dann in vielen Preiskategorien draufzahlen. Einer rechnet sogar mit „Pleiten“.

Zalando überprüft Markenportfolio

Schneider sieht die Modebranche derzeit „am Scheideweg“. Man habe den Kunden zugehört, sie wollten nicht „mehr“, sondern „Besseres“. Daher werde Zalando viel in den Kundenkomfort und in Künstliche Intelligenz (KI) investieren, zugleich „das Markenportfolio überarbeiten“ und „Marken direkt mit ihren Zielgruppen verbinden“. Der Prozess soll bis Sommer abgeschlossen sein.

Mit wirtschaftlichen Einbußen rechnet Schneider nicht: „Ich bin überzeugt, dass wir mit einem kleineren, aber relevanteren Sortiment und mehr Fokussierung mehr Geschäft machen können.“

Der Zalando-Co-Chef plant ein besseres Kundenerlebnis. David Schneider

Nur wenn sich das bewahrheitet, dürfte Zalando auch seine Ziele für das laufende Jahr erreichen. Denn das Unternehmen will vor allem profitabler werden. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) soll 2023 mindestens um 50 Prozent zulegen, während beim Umsatz kaum etwas passieren dürfte.

Erst vor wenigen Tagen hat Schneider in Mailand verkündet, zusammen mit dem Streetstyle-Magazin Highsnobiety stärker in das Luxussegment vorstoßen zu wollen. Highsnobiety hatte der Modehändler 2022 übernommen. Künftig sollen mehr Marken in einer Art digitaler Luxusetage präsentiert werden. Schneider sagt konkret: „Wir können mit weniger Kunden mehr Geschäft machen.“

Damit stößt Zalando allerdings auch in das Revier von kleineren Online-Luxusmodeanbietern wie MyTheresa oder Farfetch vor, die seit Jahren ihre engen Verbindungen zu Firmen wie Gucci und Balenciaga pflegen. Diese Luxusmarken machen bisher in der Regel einen Bogen um Plattformen wie Zalando – auch, weil sie einen potenziellen Imageschaden fürchten. In Bezug auf den Umgang mit den Händlern sagt Schneider: „Es muss ökonomisch für alle Seiten funktionieren.“

