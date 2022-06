Neues Verpackungsgesetz Bußgeld droht: Amazon, Ebay und Co. sollen Müll-Lawine stoppen

Ab dem 1. Juli verschärft Deutschland sein Verpackungsgesetz. Vor allem Onlineshops, To-Go-Getränkeanbietern und Imbissbuden drohen bei Verstößen hohe Bußgelder.

Gesetzgeber nimmt Online-Marktplatzbetreiber in die Pflicht. (Foto: dpa) Gelbe Säcke mit Verpackungsmüll

Düsseldorf Abfalltrennung und Einwegpfand sollten die Misere einst stoppen, doch die Berge an gebrauchten Pizzaschachteln, benutzten Kaffeekapseln und leeren Cola-Dosen wachsen in Deutschland ungehemmt weiter. So stieg die Recyclingquote in den vergangenen fünf Jahren zwar jährlich um 0,5 Prozentpunkte, wie Analysten von Ibis World errechneten – auf zuletzt 68,7 Prozent. Die Menge an Verpackungsmüll aber erhöhte sich in den vergangenen fünf nachgewiesenen Jahren im Schnitt um 1,3 Prozent.

Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 228 Kilogramm Verpackungsmüll behaupten sich die Deutschen in Europa als Spitzenreiter.

Ab dem 1. Juli holt der Gesetzgeber deshalb erneut zu einem Gegenschlag aus: Mit der Neufassung des Verpackungsgesetzes verbietet er Onlinemarktplätzen wie Amazon, Ebay oder Alibaba, auf den Portalen Anbieter zu dulden, die ihr Verpackungsvolumen nicht öffentlich melden. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 200.000 Euro.