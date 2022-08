Niedrigwasser Hitzewelle erschwert Lieferung von Kohle und Treibstoff: Das sind die Folgen für Deutschlands Wirtschaft

Schon im Hitzesommer 2018 hatte Deutschlands Wirtschaft mit einem Teilausfall der Binnenschifffahrt zu kämpfen. Heute sind die Sorgen noch größer.

Die flachste Stelle des Rheins liegt in Kaub in Rheinland-Pfalz. Der Pegel könnte hier schon bald auf 30 Zentimeter fallen. (Foto: dpa) Niedrigwasser am Mittelrhein

Düsseldorf Das Niedrigwasser des Rheins gefährdet die Öl- und Benzinversorgung von Shell und Exxon ab dem Mittelrhein. Der Rheinpegel könnte an der flachsten Stelle bei Kaub, wenige Kilometer flussaufwärts von Koblenz, in den kommenden Tagen unter die kritische Marke von 30 Zentimetern fallen. „Bei der Tankstellen-Versorgung im Süden Deutschlands kann es dadurch zu Engpässen kommen“, warnt Steffen Bauer, Chef von Deutschlands größtem Binnenschiffbetreiber HGK. Eine solche Situation habe es bereits im Sommer 2018 gegeben.

Durch die anhaltende Dürre fiel der Pegel in Kaub am späten Freitagnachmittag unter 40 Zentimeter, am Donnerstagmorgen lag er noch bei 47 Zentimetern. Die Behörden erwarten, dass der Wasserstand in den kommenden drei bis vier Tagen um weitere zehn bis 15 Zentimeter sinkt. Dann könnten die Binnenschiffbetreiber womöglich gar nicht mehr liefern.

