Niedrigwasser Regen ändert Rheinpegel kaum: Risiko von Versorgungsengpässen steigt auch für Tankstellen

Die Lage auf dem Rhein entspannt sich durch die Regenfälle im Süden Deutschlands weniger als erhofft. Binnenschiffer stellen sich auf lange Behinderungen ein.

Der Regen hat nicht ausgereicht, um die Pegelstände nach oben zu treiben. (Foto: IMAGO/Sascha Ditscher) Niedrigwasser am Mittelrhein bei Kaub am 14.08.2022

Düsseldorf Trotz der kräftigen Regenfälle in Süddeutschland am vergangenen Donnerstag bleibt die Lage auf Deutschlands Wasserstraßen angespannt. Das zeigen die aktuellen Pegelstände am Rhein.

In Iffezheim in der Nähe des Schwarzwalds war der Pegel aufgrund der Niederschläge zunächst um 38 Zentimeter gestiegen, sank inzwischen aber wieder um 24 Zentimeter. Bis Freitagmittag erreichte die durch den Regen entstandene Welle Worms, während südlich von Koblenz in Kaub – der niedrigsten Stelle des Flusses – der Pegel nur einen Stand von 33 Zentimetern zeigte.

Für die Rheinschifffahrt bleibt der Engpass nahe der Loreley damit kritisch. Denn die Tiefe der Fahrrinne liegt dort nur 1,12 Meter über dem Pegelstand bei 1,45 Metern. Voll beladene Frachtschiffe auf dem Rhein sinken jedoch 2,50 bis 4,50 Meter tief ein, zusätzlich müssen sie weitere 20 bis 30 Zentimeter Sicherheitsabstand zum Grund einhalten.