Niedrigwasser Rhein-Pegel sinkt immer tiefer: Bahn fällt als Retterin bei Lieferengpässen aus

Düsseldorf Deutschlands Güterbahn-Logistiker sehen derzeit kaum Möglichkeiten, die durch das Niedrigwasser verursachten Versorgungsengpässe auszugleichen. Das heißt: Unternehmen können ihre Transporte kaum von Binnenschiffen auf die Schiene verlagern.

„Unsere Auslastungsquote ist bereits jetzt außergewöhnlich hoch“, berichtet ein Sprecher von Europas größtem Waggonvermieter, dem Hamburger Logistikunternehmen VTG. Transportkapazitäten für Mineralöl, Agrar- und Chemieprodukte seien nur noch zu bekommen, wenn Waggons von Kunden zurückgegeben würden.

Eine Reserve von ausrangierten Waggons gebe es auch nicht, berichtet der Eigentümer von europaweit 94.000 Güterwagen – und erteilt damit dem Vorschlag von Oliver Luksic (FDP) eine Abfuhr. In einem Zeitungsinterview hatte der Logistikkoordinator der Bundesregierung gefordert, „auch solche Güterwagen einzusetzen, die nicht mehr den geltenden Lärmschutzstandards entsprechen“. Damit solle eine stabile Energieversorgung gewährleistet werden.

„Wir haben längst alle unsere Transportwagen auf die neuesten Gesetzesstandards umgerüstet“, heißt es dazu bei VTG – alte Güterwaggons gibt es schlicht nicht mehr.

Bislang aber liegen nicht einmal der Deutschen Bahn Ad-hoc-Anfragen vor, die auf den Flüssen ausgefallenen Kohletransporte zu übernehmen. Die kurzfristige Umstellung der Ladeinfrastruktur sei derart schwierig, dass viele Unternehmen die stark gestiegenen Frachtpreise auf den Flüssen in Kauf nähmen, heißt es aus Kreisen der DB. Hinzu kommt: Eine Notfallreserve hat auch die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben nicht.

Niedrige Pegelstände: Transporte nach Süddeutschland eingeschränkt

Entsprechend wertet man im Bahntower die jüngste Novelle des „Energiesicherungsgesetzes“, die der Schienenbelieferung von Kraftwerken Vorrang erteilt. Das Gesetz gebe zwar Sicherheit, sei aktuell aber nicht notwendig.

Unterdessen sind die Wasserstände der wichtigen Flüsse wie Rhein, Donau, Elbe und Oder in den vergangenen Tagen weiter gesunken. Die Wasserstraßen- und Schiffsverwaltung des Bundes (WSV) prognostiziert für den Mittelrhein bei Kaub, der niedrigsten Stelle des Rheins, im Verlauf der Woche eine Stabilisierung im Bereich zwischen 30 und 35 Zentimetern. Unterhalb von 30 Zentimetern muss die Binnenschifffahrt Richtung Süden nahezu komplett eingestellt werden. Der Pegel Duisburg-Ruhrort am Niederrhein liegt derzeit bei rund 150 Zentimetern, mit weiter fallender Tendenz.

Insbesondere die Transporte in den süddeutschen Raum sind aktuell nur eingeschränkt möglich. Der nicht ausgebaute Donauabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen stellt hier einen Engpass dar.

Für das kommende Wochenende ist Regenwetter angesagt, die Pegel werden nach Vorhersage des WSV voraussichtlich wieder ansteigen. Üblicherweise normalisieren sich die Wasserstände innerhalb weniger Tage, sobald es stärker regnet. Auf staugeregelten Flüssen wie Mosel, Neckar und Main sowie in den Kanälen sind die Auswirkungen zurzeit geringer, da dort weniger Wasser abfließt.

Bislang gibt es noch keine Anfragen für eine Verlagerung der Kohletransporte an Kraftwerke auf die Schiene, heißt es bei der Deutschen Bahn. (Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich) Güterzug vor Kraftwerk in Stuttgart

Das aktuelle Niedrigwasser, teilweise mit Rekordtiefständen, offenbart erneut die teils seit Jahrzehnten bekannten Engpässe im deutschen Wasserstraßennetz – insbesondere an Rhein, Donau und Elbe. Nicht nur die Versorgung von Kraftwerken mit Kohle gerät dadurch aktuell ins Stocken. Auch Stahlerzeuger wie Thyssen-Krupp und Chemiekonzerne wie BASF, die einen Großteil ihrer Rohstoffe über den Rhein beziehen, müssen um ihre Lieferketten bangen.

Binnenschifffer contra Bundesregierung

Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) greift die Bundesregierung deshalb scharf an. „Absolut kontraproduktiv“ sei die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgesehene Senkung des Wasserstraßen-Etats um rund 360 Millionen Euro ab Anfang kommenden Jahres. „Damit geht der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung das Geld aus“, fürchtet BDB-Geschäftsführer Jens Schwanen. Der Flussausbau laufe ab dann bestenfalls verlangsamt.

Die Bundesregierung habe Ende Juli in ihren Antworten auf eine parlamentarische Anfrage Verzögerungen eingeräumt: Fast alle neuen Flussausbauvorhaben, die 2016 im Bundesverkehrswegeplan beschlossen und ins Wasserstraßenausbaugesetz aufgenommen wurden, seien bis heute kaum über ein erstes Planungsstadium hinausgekommen. Fertige Ausbauten seien noch „jahrzehntelang entfernt“.

Der BDB fordert deshalb, nun schneller auszubauen. Maßnahmen wie die Vergrößerung der Fahrrinnentiefe am Mittelrhein müssten schnellstmöglich umgesetzt werden. Das Projekt soll an diesem Rheinabschnitt 20 Zentimeter mehr Tiefgang ermöglichen. In der Praxis heißt das laut Schwanen: „Das Güterschiff kann deutlich mehr Ladung aufnehmen, und es kann bei Niedrigwasser deutlich länger in Fahrt bleiben.“

Die niedrigen Wasserstände bereiten der Binnenschifffahrt einen erheblichen Mehraufwand, da jedes Schiff weniger Ladung als üblich aufnehmen kann. Beim aktuellen Wasserstand am Pegel Kaub kann ein Binnenschiff, das üblicherweise rund 4000 Tonnen Ladung transportieren kann, nur noch höchstens 1000 Tonnen laden. Zum Ausgleich muss die Ladung auf mehrere Schiffe verteilt werden, wobei kleinere Lastschiffe mit 65 bis 85 Meter Länge oft nur noch 100 Tonnen befördern können – so viel wie vier Lkw.

Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Transporten per Binnenschiff schon in den vergangenen Wochen enorm hoch war. Für Gütergruppen wie Kohle, Getreide, Futtermittel, Baustoffe und chemische Erzeugnisse sind die Schiffer seit Monaten nahezu ausgebucht.

Transportkapazitäten für 200.000 Tonnen würden zudem auf die Donau verlegt, um dort Düngemittel und Agrarprodukte für die Ukraine zu transportieren. Dadurch gebe es noch weniger Möglichkeiten, klagt der Binnenschifffahrtsverband. Durch die Vervierfachung der Frachtraten, mit der sich viele Reedereien den Mehraufwand vergüten lassen, dürfte ihr wirtschaftliches Auskommen dennoch gesichert sein.

