Nivea-Hersteller Beiersdorf erhöht Prognose – Umsatz steigt stärker als erwartet

Die Trendwende unter Konzernchef Vincent Warnery setzt sich fort. Der Dax-Konzern steigert den Umsatz erneut kräftig – und setzt sich neue Ziele.

Hersteller Beiersdorf ist besser ins Jahr gestartet als erwartet. (Foto: Reuters) Nivea-Produktion in Hamburg

Düsseldorf Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf hat im ersten Quartal höhere Erlöse erzielt als am Markt erwartet. Der Konzernumsatz stieg in den abgelaufenen drei Monaten aus eigener Kraft um 12,2 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro. Das teilte der Nivea-Hersteller am Mittwoch mit.

Das Unternehmen hob auch seine Prognose an und geht für das Gesamtjahr nun von einem organischen Umsatzwachstum „im mittleren bis höheren einstelligen Bereich“ aus. Bislang war von einem mittleren einstelligen Bereich die Rede.

Konsumgüterhersteller wie Beiersdorf kämpfen derzeit eigentlich mit widrigen Umständen. Kunden kaufen angesichts der Inflation nur zurückhaltend ein. Gleichzeitig haben die Firmen hohe Ausgaben für Energie, Fracht und Rohstoffe. So bilanzierte auch Beiersdorf im abgelaufenen Jahr 20 Prozent Mehrkosten.

Beiersdorf konnte Preise erhöhen und Absatzmenge steigern