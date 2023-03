Nivea, Labello, Tesa Größtes Plus seit 20 Jahren: Nivea-Hersteller Beiersdorf wächst um 10,2 Prozent – Aktie fällt

Hamburg Obwohl viele Konsumenten sparen wollen oder müssen, greifen sie weiter zu Nivea-Produkten. Deren Produzent Beiersdorf steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Jahr aus eigener Kraft um 10,2 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro. Das teilte der Dax-Konzern am Mittwochmorgen mit.

Konsumgüterhersteller kämpfen derzeit mit widrigen Umständen. Auf Nachfrageseite sind Kunden angesichts der Inflation zurückhaltend und wechseln bei Waren des täglichen Bedarfs oft zu preisgünstigeren Handelsmarken. Kostenseitig haben die Firmen dagegen noch immer hohe Ausgaben für Energie, Fracht und Rohstoffe.

Trotz 20 Prozent Mehrkosten ist es Beiersdorf gelungen, seinen Gewinn zu steigern. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte stieg dieser um 17 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss lag bei 771 Millionen Euro. Beiersdorf konnte Preiserhöhungen durchdrücken und arbeitete an seinen Kosten.

„Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten verzeichnen wir ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum“, sagte Beiersdorf-Chef Vincent Warnery. Das gute Ergebnis erfülle ihn mit Stolz, so der Franzose, weil 2022 in vielerlei Hinsicht ein herausforderndes Jahr gewesen sei.

Die Zahlen unterstreichen eine Trendwende bei Beiersdorf, das mehrheitlich der Maxinvest Holding der Familie Herz gehört. In der vergangenen Dekade war der Traditionskonzern weder beim Gewinn noch beim Umsatz merklich gewachsen. Das sorgte für Unruhe, fast das komplette Topmanagement wurde ausgetauscht. Zuletzt stieg Beiersdorf mehrfach aus dem Dax ab und wieder auf, seit Sommer 2022 zählt das Papier wieder zur ersten Börsenliga.

Stärkeres Wachstum als erwartet

Nun zeigt sich seit mehreren Quartalen in Folge ein stärkeres Wachstum als von Analysten erwartet. Die neue Strategie scheint sich auszuzahlen: Der Konzern konzentriert sich insbesondere bei seiner Kernmarke Nivea, die für das Gros des Umsatzes steht, auf weniger, aber margenstärkere Produkte wie etwa Gesichtspflegecremes. Dieser Bereich gilt in der Kosmetikindustrie als Wachstumsmarkt.

Gleichzeitig verabschiedet sich Beiersdorf aus Segmenten wie der Haarpflege, in denen Wettbewerber längst den Markt dominieren. Der Konzern will auch geografische Lücken schließen und expandiert – zuletzt etwa nach Indonesien. Asien gilt in der Kosmetik und gerade in der Hautpflege als ein sehr bedeutender Markt.

Der Beiersdorf-Chef will, dass sein Unternehmen schneller wächst als der Markt. (Foto: Beiersdorf AG) Vincent Warnery

Anleger hatten sich offenbar noch mehr erwartet. Die Aktie war zum Handelsstart am Mittwoch mit einem Minus von 2,7 Prozent zunächst schwächster Wert im Dax. Seit Jahresbeginn hatten die Papiere um fünf Prozent zugelegt und sind damit so schnell gewachsen wie kein anderer Wert im deutschen Leitindex.

Die Zahlen würden dennoch zeigen, dass die Markenstrategie des Konzerns greife, sagte Steffen Kraus von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). „Zudem ist Beiersdorf durch kluge Zukäufe im internationalen Umfeld dem Ziel weitergekommen, eine Weltmarke zu sein.“

Viele Markenartikler steigern derzeit ihren Umsatz, weil sie Preiserhöhungen im Handel durchgesetzt haben. So war Deodorant im Januar 23,4 Prozent teurer als noch 2020, bei Duschgel lag das Plus bei 19 Prozent, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Beiersdorf hatte das Ziel ausgerufen, im abgelaufenen Jahr 70 bis 80 Prozent seiner gestiegenen Kosten weiterzugeben. Der britische Konkurrent Unilever (Dove, Knorr) konnte 75 Prozent seiner Kosten an den Handel durchreichen, teilte der Konzern zuletzt mit.

Trotz Preiserhöhungen hat Beiersdorf mehr Nivea-Cremes verkauft

Konsumgüterhersteller begehen dabei einen schmalen Grat. Sie müssen zwar die gestiegenen Mehrkosten weitergeben, um die Marge stabil zu halten. Es besteht aber die Gefahr, dass Kunden zu günstigen und qualitativ oft gleichwertigen Handelsmarken wechseln. So haben Markenprodukte im abgelaufenen Jahr rund drei Milliarden Euro an Umsatz verloren.

Beiersdorf ist es bei seinen Nivea-Produkten nach eigenen Angaben gelungen, trotz Preiserhöhungen auch die verkaufte Menge zu steigern. Zurückzuführen sei dies insbesondere auf die Entwicklung in den Schwellenländern. Zudem hätten Nivea-Produkte Marktanteile auf allen Kontinenten hinzugewonnen.

Damit kommt der Konzern besser durch die Krise als viele Konkurrenten. Unilever hatte zuletzt einen Absatzrückgang von 2,1 Prozent hinnehmen müssen. Auch Pril- und Persil-Hersteller Henkel beklagte, in den ersten neun Monaten 2022 fünf Prozent weniger Wasch- und Reinigungsmittel verkauft zu haben. Die Düsseldorfer legen kommenden Dienstag ihre Jahresbilanz vor.

Aktionärsvertreter kritisieren niedrige Dividende

Für Anleger bleibt allerdings ein Wermutstropfen. Trotz der guten Ergebnisse zahlt der Konzern weiterhin nur eine Dividende von 70 Cent pro Aktie. DSW-Vertreter Kraus bezeichnete das als „eine herbe Enttäuschung“. „Wie gut müssen die Geschäfte eigentlich laufen, damit es mal eine Steigerung gibt?“, fragt er.

Für das laufende Jahr rechnet Beiersdorf mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Das Unternehmen hatte im Sommer angekündigt, stärker als der Markt wachsen zu wollen – also im Schnitt mehr als vier bis fünf Prozent.

Die Marge soll jedes Jahr um 0,5 Prozentpunkte steigen, bekräftigte der Konzern am Mittwoch. Hier haben die Hamburger noch Nachholbedarf. In seinem Konsumentengeschäft mit Nivea-Cremes, Hansaplast-Pflaster oder Labello-Lippenpflege erzielte Beiersdorf eine Umsatzrendite von 12,3 Prozent (Vorjahr: 12,1 Prozent). Konkurrent Unilever kommt je nach Produktgruppe auf Werte zwischen knapp 19 und knapp 20 Prozent.

Deutlich ertragreicher ist für Beiersdorf das Geschäft mit Klebern für Industrie und Privatanwender. Die Tochter Tesa erzielte eine Umsatzrendite von 16,7 Prozent (Vorjahr: 16,9 Prozent). Allerdings ist dieses Geschäft für den Gesamtkonzern nicht so bedeutend. Der Umsatz stieg aus eigener Kraft um 11,3 Prozent auf 1,7 Milliarden, das Ebit kletterte leicht auf 278 Millionen Euro. Der Umsatz ist in diesem Bereich hauptsächlich durch Preiserhöhungen gewachsen.

