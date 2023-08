 Nutzfahrzeuge: MAN baut 1700 Lastwagen für österreichische Kommunen

Österreich stellt bei dem Lkw-Hersteller 1700 Nutzfahrzeuge in Auftrag. Die Fahrgestelle würden in den Werken München und Krakau gebaut.

Der Lkw-Bauer beschäftigt weltweit 33.000 Menschen und hat im vergangenen Jahr 11 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.. (Foto: dpa) MAN-Lastwagen

München Der Lkw-Bauer MAN hat mit der österreichischen Bundesbeschaffung eine Rahmenvereinbarung über rund 1700 Lastwagen für Kommunen und öffentliche Kunden geschlossen. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge für Müllabfuhr und Winterdienst, Kanalspüler, Kipper und Pritschenwagen mit und ohne Kran, Kehrmaschinen, Spezial- und Einsatzfahrzeuge.

Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung betrage sieben Jahre, teilte MAN am Mittwoch in München mit. Die Fahrgestelle würden in den Lkw-Werken München und Krakau gebaut, viele Aufbauten von Partnern. In das Vergabeverfahren seien gut 20 Sublieferanten eingebunden gewesen.

MAN gehört zur Volkswagen-Tochter Traton, beschäftigt weltweit 33.000 Menschen und hat im vergangenen Jahr 11 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Über das Auftragsvolumen der Rahmenvereinbarung wurde nichts mitgeteilt.

Mehr: Traton kommt Aufträgen immer noch nicht hinterher – MAN verdient mehr