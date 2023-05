Oatly Neuer Chef soll Hafermilch-Marktführer auf Kurs bringen

Stockholm Der schwedische Hafermilchproduzent Oatly bekommt einen neuen Chef. Zum 1. Juni tritt Jean-Christophe Flatin die Nachfolge von Toni Petersson an, der nach elf Jahren an der Spitze des Unternehmens stellvertretender Aufsichtsratschef wird. Flatin will keinen „Neustart“, wie er bei seiner Vorstellung sagte, sondern den bereits eingeleiteten Kurs der Kostensenkungen fortführen.

Herausforderungen erwarten den neuen Chef auf diesem Kurs reichlich. Obwohl Oatly mit seinen vielen Hafermilchprodukten in Deutschland bei Milchersatz auf einen Marktanteil von rund 33 Prozent kommt und damit klar vor Mitbewerber Alpro liegt (23 Prozent), schreiben die Schweden tiefrote Zahlen. Allein im vergangenen Jahr beliefen sich die Verluste auf knapp 400 Millionen US-Dollar.

Der Börsenwert des veganen Hype-Unternehmens ist seit dem IPO im Jahr 2021 auf eine Milliarde Euro gefallen. Mit dem Börsengang in New York sammelte Oatly damals 1,4 Milliarden Dollar bei Investoren ein, der Ausgabepreis der Aktie lag mit 17 Dollar am oberen Ende der Preisspanne. Bewertet wurde das Unternehmen damals mit zehn Milliarden Dollar.

Der Aktienkurs liegt derzeit bei rund 1,70 Dollar. Der neue Chef soll den Hafermilchproduzenten nun wieder in die Spur bringen. Flatin bringt Branchenerfahrung mit: Er stieß zwar erst vor einem Jahr als „Global President“ zu Oatly, doch zuvor arbeitete er 30 Jahre lang in verschiedenen Positionen beim Süßwaren- und Tierfutterkonzern Mars. Zuletzt war er dort Innovationschef.

Die Erfahrungen, die Flatin bei Mars und der Tierfutter-Tochter Royal Canin gesammelt hat, kann er gebrauchen. Zwar steigerte Oatly den Umsatz um zwölf Prozent auf 722 Millionen Dollar, doch die Margen sind weit entfernt von den für das vierte Quartal dieses Jahres angestrebten 25 bis 29 Prozent. Derzeit liegen sie bei nur elf Prozent.

Oatly muss Kosten senken, bevor das Investorengeld aus ist

Flatin und Petersson geben sich optimistisch, dass sie dieses Ziel erreichen können. Nach Ende der covidbedingten Schließungen ganzer Absatzmärkte vor allem in Asien verzeichne man jetzt wieder einen Anstieg der Nachfrage nach Hafermilch. Außerdem habe man in Europa, dem Nahen Osten und Afrika die Preise anheben können.

Das schwedische Unternehmen positioniert sich hart gegen klassische Molkereiunternehmen. (Foto: Oatly) Kampagnenmotiv von Oatly

Zusammen mit sinkenden Produktionskosten je Liter werde man die avisierte Marge erreichen, geben sich die beiden zuversichtlich. Auch Analysten zeigen sich vorsichtig optimistisch: Zehn von 13 von Bloomberg befragten Experten gaben zuletzt eine Kaufempfehlung für die Oatly-Aktie.

In diesem Frühjahr konnte sich Oatly in einer neuen Finanzierungsrunde 425 Millionen Dollar von Investoren sichern. Flatin muss nun versuchen, die Kosten schnell zu senken, bevor die Finanzspritze wieder aufgebraucht ist.

Oatlys Geschichte begann bereits im Jahr 1994. Damals entdeckte der schwedische Chemiker Rikard Öste von der Universität in Lund eine Möglichkeit, mithilfe eines Enzyms aus Hafer eine milchähnliche Flüssigkeit herzustellen.

Zusammen mit seinem Bruder Björn gründete er das Unternehmen Ceba Foods AB, das einige Jahre später in Oatly umbenannt wurde. Der heute 74-Jährige hält noch immer einen kleineren Anteil an dem Unternehmen, was längst Großinvestoren auf den Plan gerufen hat.

Hafer sticht 66 Prozent Marktanteil haben Haferdrinks im Geschäft mit Milch-Alternativen, gefolgt von Soja und Mandel mit jeweils gerade mal zwölf bis 13 Prozent.

Oatly machte zunächst mit seiner Markenarbeit auf sich aufmerksam. Mit ironischen Werbeanzeigen setzte das Unternehmen Attacken gegen die traditionellen Molkereikonzerne. Vor drei Jahren wurde das Image der Schweden dann selbst infrage gestellt. Unter Führung des Flatin-Vorgängers Petersson holte Oatly den umstrittenen Investor Blackstone ins Boot. 400 Millionen Dollar hat der Investmentriese zusammen mit TV-Promis wie Oprah Winfrey, dem Rapper Jay-Z und weiteren US-Stars in das schwedische Unternehmen gesteckt.

Besonders die Beteiligung von Blackstone mit rund sieben Prozent führte in den sozialen Netzen zu einem Shitstorm. Die klassischen Wall-Street-Investoren passten nicht zum Anti-Establishment-Image der Schweden. Man habe seine Seele verkauft, schrieben enttäuschte Oatly-Kunden.

„Um die Klimaziele zu erreichen und die Treibhausgase um 50 Prozent bis 2030 zu senken, sind große Investitionen erforderlich“, verteidigte Oatly-Chef Petersson damals die Entscheidung im Gespräch mit dem Handelsblatt. Er war davon überzeugt, dass die Kritik an der Beteiligung von Blackstone nicht fair ist.

Marktanteil von Hafermilch steigt stetig

„Blackstone zeigt allen, dass die Investitionen der Zukunft grün sind.“ Er habe deshalb kein schlechtes Gewissen. Auch nicht deswegen, dass Blackstone gleichzeitig in Kohlekraft und die Abholzung des Regenwaldes investiert. „Braune Investitionen müssen grün werden, und Blackstone hat einen ersten Schritt in diese Richtung unternommen.“ Mittlerweile ist die Kritik verstummt.

Auf dem Markt hat sich Oatlys Kernprodukt, die Hafermilch, als Milchersatz gegenüber anderen Rohstoffen wie Soja, Erbsen, Mandeln, Cashewnüssen oder Hanf durchgesetzt. Milchersatz aus Hafer hatte in Deutschland im vergangenen Jahr einen Marktanteil von 66 Prozent, gefolgt von Soja und Mandel mit jeweils gerade einmal zwölf bis 13 Prozent.

Schon heute ist Pflanzenmilch ein Milliardenmarkt, der deutlich größer ist als der für veganes Fleisch. Laut Marktforschern wie Euromonitor haben vegane Alternativen bereits einen Anteil im globalen Einzelhandel von knapp zehn Prozent. Bis 2025 soll der Anteil auf elf Prozent steigen.

Der mit Abstand weltgrößte Anbieter pflanzlicher Milchprodukte ist Danone. Die Franzosen kauften 2017 das US-Unternehmen White Wave mit seit Jahrzehnten etablierten Marken wie Alpro und Provamel für rund 12,5 Milliarden Dollar. Damals machte White Wave bereits 4,2 Milliarden Dollar Umsatz – rund sechsmal so viel wie Oatly heute. Und Danone will sein Geschäft mit pflanzlichen Produkten bis 2025 von zwei auf fünf Milliarden Euro steigern.

Die ersten Schritte zu Kostensenkungen, unter anderem die Produktionsauslagerungen an andere Unternehmen, hat Flatin bei Oatly bereits unternommen: In den USA leitete er als Global President den Verkauf der Mehrheit an einer Produktionsstätte in Texas an Ya Ya Foods ein.

